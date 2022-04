Eine der besten Serien der letzten 10 Jahre kehrt nach langer Pause mit Staffel 3-Trailer zurück

In wenigen Tagen kehrt eine der besten Serien der letzten 10 Jahre zurück. Schaut euch hier den Trailer für die 3. Staffel der Thriller-Komödie Barry an.

In der Moviepilot-Liste der besten Serien der 2010er Jahre kam Barry auf Platz 37 und das obwohl es bisher nur 2 Staffeln der Auftragskiller-Serie gibt. Die von der Kritik gefeierte Mischung aus Thriller und Comedy ist sowas wie die halbstündige Version von Breaking Bad. Überraschend düstere Seiten und absurde Situationen wechseln sich munter ab. Nach drei Jahren Pause kehrt die Serie bald mit einer neuen Staffel zurück. Letzte Woche wurde der erste längere Trailer veröffentlicht, den wir euch nicht vorenthalten wollen.

Schaut euch den Trailer für die 3. Staffel von Barry an:

Barry - S03 Trailer (English) HD

Worum geht's in der Thriller-Comedy Barry?

Barry stammt aus dem Hause HBO, dem Sender hinter Game of Thrones und Succession. Die Serie dreht sich um den Ex-Marine Barry (Bill Hader), der sich als preisgünstiger Berufskiller im mittleren Westen der USA verdingt. Einsam und unzufrieden mit seinem Leben macht er sich für einen Auftragsmord widerwillig auf die Reise nach Los Angeles, wo er auf eine aufgeschlossene Theatergemeinschaft stößt, der er sich anschließt.

Die Aussicht auf ein Leben in Gesellschaft macht ihn neugierig – wer will schon alleine jeden Tag nur Menschen gegen eine jämmerliche Bezahlung um die Ecke bringen, wenn er auch einfach nur Spaß und Freunde haben kann? Schon bald wird Barry jedoch von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Warum lohnt sich die Serie mit Bill Hader und Henry Winkler?

Meine Kollegin Andrea begründete die Aufnahme in die Liste der besten Serien des Jahrzehnts damals so:

Stellt euch vor, ihr beobachtet ein kleines Katzenjunges, über dessen süße Tollpatschigkeit ihr euch köstlich amüsiert. Dann kommt ein Bagger und fährt es tot. Ihr schreit und geht weinend ins Bett. So fühlt sich Bill Haders Barry an. Selten wusste jemand Comedy und Drama, Schock und Anspannung, Brutalität und Hoffnung in einer Serie intensiver zusammenzuführen. In seinen stärksten Momenten hinterfragt die Serie ihre eigene Branche oder bringt uns ob seiner Absurdität lauthals zum Lachen, in seinen schwächsten ist es ein Hitchcock.

Wann kommt die 3. Staffel der gefeierten Serie nach Deutschland?

Die erste Folge von Barry Staffel 3 kommt in Deutschland zeitgleich zum US-Start zu Sky Ticket * und Sky Q und zwar in der Nacht vom 24. auf den 25. April 2022. Danach wird die Serie immer wöchentlich montags in Deutschland verfügbar sein.

