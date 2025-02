Eine der besten Serien unserer Zeit kehrt mit Staffel 3 zurück – und erreicht darin neue Höhen großartiger Unterhaltung

The White Lotus geht in die dritte Runde und schickt zahlreiche Stars in einen Höllenurlaub nach Thailand. Dabei liefert die Hit-Serie erneut großartig-absurde Unterhaltung.

Es gibt wenige Serien, die in den letzten Jahren so einen verdienten Hype erfahren haben wie The White Lotus. Die bissige Gesellschaftssatire, die nunmehr über zwei Staffeln reiche Menschen in Luxusresorts geschickt hat und dabei an ihre Grenzen brachte, gewann bereits zahlreiche Emmys, Golden Globes und wird international von Kritik und Publikum gefeiert. In Deutschland fliegt die Serie leider immer noch unter dem Radar – was sich dringend ändern muss. Denn auch die 3. Staffel von Serienschöpfer Mike White liefert wieder großartige Unterhaltung, die ihresgleichen sucht.

The White Lotus entführt uns in Staffel 3 nach Thailand – wo der Tod über den Figuren schwebt

Nachdem die 1. Staffel von The White Lotus eine Reihe von wohlhabenden Tourist:innen und Reisenden auf die Mitarbeitenden eines Luxushotels auf Hawaii losgelassen hat, ging es für eine neue Gruppe Reisender in Staffel 2 nach Sizilien. Staffel 3 trumpft erneut mit einer weitgehend neuen Besetzung und einem neuen Reiseziel auf, das durch Spa-Managerin Belinda (Natasha Rothwell) mit den vorherigen Seasons verbunden wird. Belinda kennen wir nämlich aus der Hawaii-Staffel, in der Jennifer Coolidges Figur Tanya ihr den Traum von einem eigenen Spa versprach, nur um diesen kurz darauf wieder zum Zerplatzen zu bringen.



Schaut hier einen Trailer zu The White Lotus Staffel 3:

The White Lotus - S03 Trailer (Deutsch) HD

Dass die Thailandreise für Belinda all die Jahre später erneut zur Zerreißprobe wird, erfahren wir bereits zu Beginn der ersten Folge, in der Belindas Sohn (Nicholas Duvernay) einer Meditationstrainerin im White Lotus-Resort begeistert von seinem Besuch erzählt – bevor das Gespräch von Schüssen unterbrochen wird und sie eine Leiche im Teich schwimmen sehen... Mit dieser Vorschau werden die Weichen für Staffel 3 gestellt, die diesmal nicht nur als absurde Gesellschaftssatire mit jeder Menge Sex-, Familien-, Arbeits- und Freundschaftsdrama daherkommt, sondern auch als spirituelles Murder Mystery: Wer könnte sich hinter der Leiche verbergen? Wer könnte sie auf dem Gewissen haben? Und wer wird noch alles sterben?



Belindas Geschichte ist natürlich wieder nur ein Mosaikstein im großen Gesamtbild der Staffel, das uns noch viele andere Geschichten und Beziehungsgeflechte vorstellt. Da gibt es zum einen die Familie um Timothy Ratliff (Jason Isaacs), ein hohes Tier im Finanzwesen, der kurz davor ist, alles zu verlieren und vor seiner Familie das Gesicht wahren muss, während seine stets zugedröhnte Ehefrau Victoria (Parker Posey), seine spirituelle Tochter (Sarah Catherine Hook) und seine beiden sexgeilen Söhne (Patrick Schwarzenegger & Sam Nicola) einen völlig anderen Urlaub verfolgen.



Die drei Freundinnen Jaclyn (Michelle Monaghan), Kate (Leslie Bibb) und Laurie (Carrie Coon) wollen gemeinsam die alten Zeiten wieder aufleben lassen, verstricken sich jedoch immer mehr in einem unterschwelligen und absurden Rivalitätskampf. Chelsea (Aimee Lou Wood) beißt sich währenddessen die Zähne daran aus, ihrem viele Jahre älteren Freund Rick (Walton Goggins) näherzukommen, der eine dunkle Vergangenheit mitbringt, die er in Thailand zu bewältigen versucht.

Ein in Thailand ansässiges Paar mit ähnlichem Altersunterschied mischt die Gäste schließlich völlig auf und beschwört die Geister älterer Staffeln herauf. Es wäre jedoch nicht The White Lotus, wenn nicht auch die Mitarbeitenden des Hotels ihre ganz eigenen Geschichten bekommen, die sich immer mehr auf fatale Weise mit denen der Gäste verweben. Neben dem nationalen Mega-Star Lisa der K-Pop-Gruppe Blackpink ist hier mit Christian Friedel (Babylon Berlin) auch ein deutscher Schauspieler im Mitarbeitenden-Cast vertreten.

Die Schlinge zieht sich in The White Lotus Staffel 3 immer weiter zu

Die vielen neuen Figuren und die Exposition ihrer Beziehungen und des Ortes im thailändischen Traumresort brauchen in den ersten Episoden zunächst ihre Zeit, um sich aufzubauen. Das mag vielleicht beim ein oder anderen Fan für Ungeduld oder gar Enttäuschung sorgen, wenn White das Grundgerüst nur langsam zusammenstellt und eher an der Oberfläche verkehrt.



Von Folge zu Folge zieht sich die Schlinge jedoch immer weiter zu, dehnt den Spannungsbogen immer weiter, bis er sich schließlich in schockierenden Szenen und Enthüllungen entlädt, die zu verstehen geben, worum es hier eigentlich wirklich geht. Dranbleiben hat sich selten so sehr gelohnt wie in dieser Staffel. Und es kann wohl getrost erwartet werden, dass White hier mindestens ein ähnlich fulminantes Finale geplant hat, wie in den ersten beiden Seasons, die bis heute in der Serienwelt unvergessen sind – wenn nicht sogar ein noch größeres.

Die 3. Staffel von The White Lotus startet in Deutschland am 17. Februar 2025 auf Sky und WOW im Streaming-Abo. Zum Auftakt gibt es eine Folge zu sehen, danach werden die Episoden im Wochentakt veröffentlicht. Die neue Season umfasst acht Folgen.

Grundlage für diesen Serien-Check waren die ersten sechs Folgen der 3. Staffel von The White Lotus.