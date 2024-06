Eine der besten Serien unserer Zeit streamt bei Disney+: Staffel 3-Trailer teast neuen Höhepunkt an Stress und Chaos

Die gefeierte Serie The Bear kehrt im Juni mit Nachschub zurück. Der Trailer zur 3. Staffel verspricht dabei neue Herausforderungen für Jeremy Allen Whites Chefkoch Carmy.

Kaum eine Serie schafft es ohne klassische Action- oder Thriller-Elemente so viel Spannung und Stress zu erzeugen wie The Bear: King of the Kitchen. Das Format, das hierzulande auf Disney+ streamt, wird nicht umsonst von Kritiker:innen und Fans zugleich geliebt und konnte mit seinen ersten beiden Staffeln zahlreiche Preise abräumen.

In wenigen Wochen geht das Küchen-Chaos nun in die nächste Runde. Und wenn man dem Trailer Glauben schenken will, erreicht Staffel 3 einen neuen Höhepunkt für die Hit-Serie.

Seht hier den Trailer zur 3. Staffel von The Bear:

The Bear - S03 Trailer (English) HD

Darum geht es in The Bear auf Disney+

Spitzenkoch Carmy (Jeremy Allen White) kehrt nach dem Tod seines Bruders in seine Heimat Chicago zurück und übernimmt dessen heruntergekommenen Sandwich-Imbiss. Mit einem zusammengewürfelten Team, u.a. bestehend aus dem besten Freund seines Bruders Richie (Ebon Moss-Bachrach) und der aufstrebenden Sydney (Ayo Edebiri), will er dem Imbiss zu neuem Glanz verhelfen. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht - nicht zuletzt, weil Carmys Dämonen ihn immer wieder einholen.

In der 2. Staffel wurde der Imbiss einer Grundrenovierung unterzogen und Carmy konnte darin schließlich das Restaurant seiner Träume eröffnen. In der 3. Staffel gilt es laut Trailer nun, sich mit dem Laden auf dem Markt in Chicago zu etablieren und es nach ganz oben zu schaffen. Schweißtreibender Küchen-Stress stehen hier auf dem Tagesmenü.

Die Serie von Christopher Storer kommt bei der Moviepilot-Community auf eine Wertung von 7,9/10 Punkten. Bei Rotten Tomatoes hält The Bear dagegen einen unglaublichen Kritiker:innen-Score von 99 Prozent. Das Publikum ist mit 93 Prozent nur unwesentlich weniger begeistert. Wir dürfen uns also auf die 3. Staffel des gefeierten Formats freuen.

Wann kommt The Bear Staffel 3 auf Disney+?

Die 3. Staffel von The Bear startet am 27. Juni 2024 in den USA bei Hulu. Wann uns die Serie hierzulande bei Disney+ erreicht, steht dagegen noch nicht fest.

Weitere spannende Serienstarts im Juni könnt ihr hier im Podcast nachhören:

Unter den 10 Serien-Highlights findet ihr im Juni nicht nur die Rückkehr des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon, sondern auch ungewöhnliche Netflix-Superhelden, Amazons Wiedersehen mit The Boys und die neue Star Wars-Realserie bei Disney+.



