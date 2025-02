"Eine der besten Serienepisoden": Thriller-Geheimtipp mit Sci-Fi-Twist lässt Fans völlig ausrasten

Paradise befindet sich als Serie gerade auf der Streaming-Überholspur. Die wendungsreiche Thriller-Serie bei Disney+ begeistert das Publikum in Folge 7 endgültig als außergewöhnliches Erlebnis.

Wer es noch nicht mitbekommen hat: Paradise ist gerade der Streaming-Hype schlechthin. Schon in ihrer ersten Folge zog die Thriller-Serie bei Disney+ * mit einem (hier nicht verratenen) Sci-Fi-Twist in ihre spannungsgeladene Erzählung hinein und empfahl sich als große Serien-Überraschung des Jahres. Jetzt ist Folge 7 über die Bildschirme geflimmert und lässt die Euphorie eine Woche vor dem Staffel 1-Finale endgültig eskalieren.

Sci-Fi-Thriller Paradise begeistert bei Disney+ mit außergewöhnlicher Serien-Unterhaltung

Paradise ist der Name der Kleinstadt, in der ein schreckliches Ereignis die Welt aus den Angeln hebt: Secret-Service-Bodyguard Xavier Collins (Sterling K. Brown) findet denjenigen, den er beschützen sollte, ermordet auf: US-Präsident Cal Bradford (James Marsden). Doch hinter der Suche nach dem Täter steckt eine viel größere Geschichte samt Schreckensszenario. Denn Paradise ist keine gewöhnliche Stadt und ein (Sci-Fi-)Twist jagt den nächsten.

Folge 7 ("Der Tag") ist die vorletzte Episode der 1. Staffel und führt uns in Paradise an das vergangene Datum zurück, an dem alles eskaliert. Was neben der vor Spannung kaum auszuhaltenden Handlung ebenfalls gerade eskaliert, sind die Reaktionen der Serien-Fans, die in den sozialen Medien ihre Überraschung und Begeisterung kaum bändigen können:

Ich will mehr über Episode 7 von Paradise reden. Eine der besten Serienepisoden, die ich je im TV gesehen habe.

Ich habe in den letzten fünf Jahren nicht viele Serienepisoden gesehen, die besser sind als Folge 7 von Staffel 1 von Paradise. Wenn ihr Paradise noch immer nicht schaut ... Wie kann das sein? Warum? Was tut ihr stattdessen? Hört damit auf und fangt an zu gucken!

Tut mir Leid, Leute. Aber Paradise ist im Rennen für die beste Serie des Jahres. Die neuste Folge, Der Tag, war eine der intensivsten und außergewöhnlichsten TV-Episoden seit Jahren. Ein Must-Watch!

Paradise Folge 7 wird in die Geschichte eingehen: Das Level an Intensität und Spannung in dieser einzigen Folge stresst und engagiert einen als Zuschauer bis in den Kern. Eine komplexe und neuere Erfahrung habt ihr noch nie erfahren. Brillant, Meisterklasse und oberste Stufe. TV erreicht neue Höhen!

Folge 7 von Paradise war eine der stärksten, herzzerreißendsten, erschreckendsten, perfektesten Stunden Fernsehen, die ich seit langem gesehen habe. Sterling K. Brown und James Marsden verdienen alle verfügbaren Preise. Haltet eure Lieben fest.

Ich am Ende der 7. Folge Paradise [weinend und applaudierend].

Paradise: Wann geht es weiter mit Folge 8 und wird es eine 2. Staffel bei Disney+ geben?

Die abschließende achte Folge von Paradise startet am 4. März 2025 bei Disney+. Wer danach dringend mehr von der Thriller-Serie will, kann außerdem beruhigt sein: Staffel 2 wurde bereits bestellt.

Erschaffen wurde Paradise von Dan Fogelman, der mit This is Us zuvor schon eine Serie kreierte, die in der Zeit sprang und emotional aufgeladene Figuren hervorbrachte. Hauptdarsteller Sterling K. Brown kehrt nach den sechs Staffeln von This is Us auch in der neuen Fogelman-Serie als Protagonist zurück.



