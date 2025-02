Die erste große Serien-Überraschung des Jahres geht weiter: Thriller mit Sci-Fi-Twist bekommt Staffel 2 bei Disney+

Bei Disney+ streamt aktuell einer der überraschendsten Serien-Hypes des Frühjahrs. Für Fans des Mystery-Thrillers Paradise gibt es jetzt richtig gute Nachrichten.

Bis vor vier Wochen hatte wohl kaum jemand die Thriller-Serie Paradise auf dem Schirm. Mit dem Start am 28. Januar 2025 bei Disney+ offenbarte sich das neue Projekt von This is Us-Schöpfer Dan Fogelman gleich in der ersten Folge als gewaltige Serien-Überraschung für Mystery- und Sci-Fi-Fans. Und wer nicht genug von den unzähligen Geheimnissen der Kleinstadt Paradise bekommt, hat jetzt Grund zur Freude.

Mystery-Thriller mit Sci-Fi-Twist: Wann kommt Paradise Staffel 2 zu Disney+?

Wie Hulu und Disney+ bestätigen, wurde Paradise offiziell um eine 2. Staffel verlängert. Der ungewöhnliche Mix aus Verschwörungs-Thriller, Taschentuchdrama und Sci-Fi-Mysterien entwickelte sich schnell zum Geheimtipp unter Serienfans – und Streaming-Erfolg. Allein die erste Folge konnte international bei Disney+ und in den USA bei Hulu insgesamt 7 Millionen Abfrufe generieren.

Hier könnt ihr den Trailer zu Paradise anschauen:

Paradise - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Allzu lang müssen Fans nicht auf die Fortsetzung warten. Wie Variety berichtet, sollen die Dreharbeiten zur nächsten Season bereits diesen Frühling beginnen. Wenn alles glattläuft, wird Paradise Staffel 2 schon im Frühling oder Sommer 2026 bei Disney+ zu sehen sein.

Darum geht es in Paradise bei Disney+

Die Geschichte führt in eine idyllische Kleinstadt namens Paradise, die eines Tages von einem unvorstellbaren Verbrechen erschüttert wird. Der hier lebende US-Präsident Cal Bradford (James Marsden) wird ermordet und sein Leibwächter Xavier Collins (Sterling K. Brown) will daraufhin den Täter ausfindig machen. Schnell wird allerdings klar, dass hinter dem Mord eine gewaltige Verschwörung steckt, denn Paradise ist kein gewöhnlicher Ort.

Achtung, es folgen massive Spoiler zu Paradise Folge 1:

Direkt am Ende der ersten Episode lässt Serienschöpfer Dan Fogelman die Katze aus dem Sack: Paradise ist in Wahrheit eine unterirdisch erbaute Stadt, welche 25.000 Überlebenden einer apokalyptischen Katastrophe Schutz bietet. Vor allem Mystery-Fans können Folge und Folge mitfiebern und miträtseln, wie diese Untergrundstadt funktioniert, welche Geheimnisse ihre Bewohner:innen verbergen und was tatsächlich an der Erdoberfläche vorgefallen ist.

Die acht Folgen der ersten Staffel von Paradise werden seit dem 28. Januar 2025 immer dienstags bei Disney+ veröffentlicht. Das Staffelfinale ist am 4. März 2025 zu sehen.