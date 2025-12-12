Eine der besten Thriller-Serien der letzten Jahre geht weiter: Erster Staffel 2-Trailer verspricht wieder atemlose Spannung

Weil Idris Elbas John McClane-Variante in Hijack den Fans gefiel, darf er nun ein weiteres Mal ran. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu Staffel 2 der Thriller-Serie.

Mit der Apple TV-Serie Hijack bekam Hollywood-Star Idris Elba sozusagen sein eigenes Stirb langsam spendiert. Als erfahrener Business-Verhandlungsführer Sam Nelson musste er sich gegen eine Gruppe von Flugzeugentführern zur Wehr setzen. Das kam bei der Streaming-Zuschauerschaft so gut an, dass eine 2. Staffel relativ schnell beschlossene Sache war.

Selbige steht nun vor der Tür und rückt dieses Mal eine Berliner U-Bahn in den Mittelpunkt des Geschehens. Der erste Trailer hierzu wurde jetzt veröffentlicht und kündigt bereits eine spannende Fortführung der Thriller-Serie an.

Hijack - S02 Trailer (English) HD

Hijack Staffel 2 führt Idris Elba nach Berlin: Ist Sam Nelson diesmal selbst der Geiselnehmer?

Vergangene internationale Thriller-Serien wie Homeland oder Counterpart machten es bereits vor, jetzt hat auch Hijack nachgezogen: Staffel 2 wurde nämlich in Berlin gedreht, wo auch die Haupthandlung der neuen Episoden stattfindet. Hier gerät der geübte Verhandlungsführer Sam Nelson erneut in eine lebensgefährliche Situation, denn er ist einer von über 200 Passagieren einer U-Bahn, die plötzlich von Terroristen entführt wird.

Der Trailer deutet an, dass Elbas Figur von den ermittelnden Behörden selbst als Verdächtiger eingestuft wird, da sie es wohl für keinen Zufall halten, dass Nelson schon wieder in einer ähnlichen Situation wie in Staffel 1 ist. Steckt er etwa hinter einem groß angelegten Racheplan? Ob ihre Vermutung tatsächlich zutrifft, bleibt in der Vorschau noch im Unklaren.

Schieben wir mal beiseite, dass ein minutiöser Plan, der die BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) beinhaltet, wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt wäre. Aber auch abgesehen davon ist es vermutlich eher eine Finte des Trailers, dass der Protagonist von Hijack in Staffel 2 schlagartig zum Bösewicht verkommt. Immerhin dauert es nicht mehr lange, bis wir die Wahrheit erfahren werden.

Wann startet Staffel 2 von Hijack bei AppleTV+?

Schon am 14. Januar 2026 ist es so weit: Dann feiert Hijack Staffel 2 bei Apple TV Premiere und wird von da an die acht neuen Episoden im Wochenrhythmus zum Streamen bereitstellen.

Zum Cast der neuen Staffel gehören neben Elba u.a. noch Toby Jones (Sherlock) und Clare-Hope Ashitey (Children of Men) sowie deutsche Stars wie Christiane Paul (Die Ermittlung), Lisa Vicari (Dark) und Christian Näthe (Ballon).