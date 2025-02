Eine der derzeit besten Sci-Fi-Serien soll nach einer Krise weitergehen – aber mit großer Veränderung

Foundation Staffel 2 wurde groß gefeiert, Staffel 3 der Sci-Fi-Serie von Apple TV soll schon fertig sein. Danach soll es unter neuer Leitung weitergehen, was einiges verändern wird.

Apple TV+ ist nach wie vor der wohl unterschätzteste Streaming-Dienst auf dem hiesigen Markt. Besonders im Serienbereich liefert der VoD-Dienst viele von der Kritik gefeierte Formate wie Severance, Ted Lasso oder Slow Horses ab. Eines dieser Serien-Highlights ist die Sci-Fi-Serie Foundation, basierend auf Isaac Asimovs gleichnamigem Zyklus.

Besonders Staffel 2 begeisterte Genre-Fans mit einer komplexen Erzählung und ansprechenden Visuals. Doch wie steht es um die Zukunft von Foundation?

Sci-Fi-Highlight Foundation: Ab Staffel 4 übernimmt ein neuer Showrunner

Wie Deadline kürzlich meldete, soll die problembehaftete Staffel 3 von Foundation noch dieses Jahr auf Apple TV+ erscheinen. Der ursprüngliche Showrunner David S. Goyer nahm seinen Hut, nachdem es durch den Hollywood-Streik zu Produktionsunterbrechungen kam und dann auch noch das Budget nach unten adjustiert werden musste. Nun steht endlich sein Nachfolger fest, während man bereits Richtung Staffel 4 schielt.

Demnach wird Ian Goldberg, bekannt für die Superman-Serie Krypton und das The Walking Dead-Spin-off Fear the Walking Dead, die Rolle des Chefautors übernehmen. Laut Deadline-Bericht soll er bereits einen Writers' Room für Staffel 4 von Foundation eröffnet haben, die allerdings noch offiziell von Apple TV+ bestellt beziehungsweise bestätigt werden muss.

In Foundation versucht der Mathematiker Dr. Hari Seldon (Jared Harris) das Wissen der Zivilisationen zu bewahren, nachdem er mithilfe seiner Psychohistorik genannten Wissenschaftsdisziplin das Ende des galaktischen Imperiums vorhersagt. In Staffel 2 sind seine Lehren zu einer Art Religion geworden und stehen den Plänen von Imperator Brother Day (Lee Pace) im Weg.

Weitere Sci-Fi-Highlights 2025 bei Apple TV+

Neben der 3. Foundation-Staffel gibt es weitere Science-Fiction-Highlights in diesem Jahr zu verzeichnen. Auf Apple TV+ ist längst die 2. Season der Arbeitsplatz-Dystopie Severance angelaufen und auch For All Mankind, Silo und Infiltration warten 2025 mit neuen Seasons auf dem Dienst auf. Darüber hinaus wurde eine Serienadaption des Cyberpunk-Klassikers Neuromancer von William Gibson angekündigt, die in diesem oder (wahrscheinlicher) nächstem Jahr dort aufschlagen soll.

Im Filmbereich bricht der Apple-Streamer derzeit mit The Gorge von Regisseur Scott Derrickson VoD-Rekorde. Dabei handelt es sich um einen romantischen Sci-Fi-Thriller mit Miles Teller, Anya Taylor-Joy und Sigourney Weaver in den Hauptrollen.

