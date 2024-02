Eine der größten Fantasy-Serien geht nach 3 Jahren endlich bei Netflix weiter: Fans müssen sich auf eine Enttäuschung einstellen

Mit einem Mix aus Fantasy und Romantik im historischen Setting begeistert die Serie Outlander die Fans. Jetzt könnt ihr Staffel 6 erstmals bei Netflix streamen.

Die romantische Zeitreise-Erzählung Outlander zählt zu den besten und beliebtesten Fantasy-Serien der letzten 10 Jahre. Wer die Serie in Deutschland schaut, musste sich ab der 6. Staffel jedoch auf eine große Veränderung einstellen, denn die epische Geschichte des Fraser-Clans wurde nicht mehr im Free-TV ausgestrahlt.

Bisher gab es die neuen Folgen von Staffel 6 nur kostenpflichtig zu sehen. Fans, die Outlander lieber im Abo streamen, mussten aber mehr Geduld beweisen als sonst. Fast 3 Jahre (!) nachdem die 5. Staffel ins Programm von Netflix wanderte, ist es jetzt endlich soweit: Seit dem 3. Februar 2024 streamt Outlander Staffel 6 bei Netflix.

Outlander bei Netflix: Staffel 6 ist kürzer als sonst und endet ohne Abschluss

Outlander erzählt die Geschichte von Claire (Caitriona Balfe), die durch einen magischen Steinkreis zurück ins Schottland des 18. Jahrhunderts reist und sich dort in Jamie Fraser (Sam Heughan) verliebt. Im Laufe der Jahre hat sich die Situation der Charaktere drastisch verändert. Seit Staffel 4 leben die Frasers in der Kolonie North Carolina und bauen sich dort ein Leben auf, während der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg bedrohlich näher rückt.

Die Handlung der 6. Staffel basiert auf Teilen des Romans Ein Hauch von Schnee und Asche (Originaltitel: A Breath of Snow and Ashes) von Autorin Diana Gabaldon. Darin wird das Leben auf Frasers Ridge unter anderem durch die Ankunft einer Familie namens Christie gehörig durcheinander gebracht.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Outlander Staffel 6:

Outlander - S06 Trailer (Deutsch) HD

Wer sich jetzt darauf freut, Outlander Staffel 6 direkt bei Netflix zu bingen, muss sich allerdings auf eine große Enttäuschung einstellen. Die neue Season besteht nur aus acht Episoden und ist die bisher kürzeste. Zudem endet das Wiedersehen mit Jamie, Claire und Co. auf einem gewaltigen Cliffhanger und ohne richtigen Abschluss.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Schwangerschaft von Hauptdarstellerin Caitriona Balfe wurden nur 8 der geplanten 12 Folgen gedreht. Somit ist das eigentliche Staffelfinale erst zu Beginn von Staffel 7 zu sehen, die als Ausgleich 4 Folgen mehr spendiert bekommen hat.

Wann kommt Outlander Staffel 7 zu Netflix?

Wer wissen möchte, wie es für Jamie und Claire sowie Brianna (Sophie Skelton) und Roger (Richard Rankin) weitergeht, kann Staffel 7 bereits auf Deutsch als Kauf-VoD streamen. Aber es gibt einen kleinen Haken, denn im vergangenen Jahr sind erst 8 von insgesamt 16 neuen Episoden veröffentlicht worden. Die zweite Hälfte der Season soll in diesem Jahr erscheinen. Wer zum Beispiel einen Staffelpass bei Amazon * gekauft hat, bekommt die restlichen Folgen bei Erscheinen nachgereicht.

Da die Staffel noch nicht komplett ist, ist noch nicht abzuschätzen, ob diese unfertig im Programm von Netflix landen wird. Mit Blick auf die Veröffentlichungsstrategie der 6. Staffel könnte Outlander Staffel 7 (Teil 1) im Frühjahr 2025 bei Netflix zu sehen sein.

Nach Staffel 7 ist die Geschichte von Jamie und Claire aber noch längst nicht zu Ende. Outlander erhält noch eine 8. Staffel, die aber auch die letzte sein wird. Die finalen Episoden werden dieses Jahr gedreht und starten voraussichtlich 2025 in den USA bei Starz. Mit Outlander: Blood of My Blood ist zudem eine Prequel-Serie über Jamies Eltern in Entwicklung.

