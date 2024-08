Eine der größten Sci-Fi-Reihen kehrt als Netflix-Serie zurück: In 3 Tagen beginnt das Ende der Menschheit

Das Terminator-Franchise kehrt schon diese Woche mit einer neuen Serie bei Netflix zurück. Zur Einstimmung gibt es jetzt einen blutig-brutalen Trailer, in dem die Menschheit vor ihrer Vernichtung steht.

Fünf Jahre ist es bereits her, dass die Terminator-Reihe zuletzt im Kino zu sehen war. In wenigen Tagen schon meldet sich das Sci-Fi-Franchise in Form der Netflix-Serie Terminator Zero zurück, die den Kampf zwischen Menschen und Maschinen als Anime fortsetzt. Nach dem offiziellen Trailer zeigt der Streaming-Dienst jetzt mit einem neuen Trailer, dass dieses Terminator-Kapitel nicht mit Gewalt und blutiger Härte geizt.

Schaut hier den neuen Terminator Zero-Trailer

Terminator Zero - S01 Trailer 2 (English) HD

Darum geht es in der neuen Terminator-Serie von Netflix

Die Handlung der Anime-Serie beginnt unmittelbar vor dem Tag der Abrechnung, im Jahr 1997. Handlungsort ist in dieser Version der Geschichte nun Japan, wo der Wissenschaftler Malcolm Lee zum Ziel eines in die Vergangenheit gereisten Terminators wird.

Denn Malcolm hat eine fortschrittliche KI entwickelt, die Skynet bekämpfen könnte – oder selbst die Weltherrschaft anstreben könnte. Aber nicht nur der KI-Forscher, sondern auch seine drei Kinder werden vom Terminator gejagt. Aber eine Rebellin aus der Zukunft reist ebenfalls durch die Zeit, um sie zu beschützen.

Laut Showrunner Mattson Tomlin (Project Power) soll die animierte Terminator-Serie zu den Serienkiller-Vibes von Arnold Schwarzeneggers erstem Auftritt als T-800 zurückkehren. In Sachen Brutalität scheint Terminator Zero keine Abstriche zu machen. Im neuen Trailer gehen Killerroboter und der neue Terminator gnadenlos gegen die Menschheit vor.

Schaut hier noch einen anderen Terminator Zero-Trailer

Terminator: Zero - S01 Trailer (English) HD

Wann startet Terminator Zero bei Netflix?

Die erste Staffel von Terminator: Zero startet mit allen acht Episoden am 29. August 2024. Fans der Sci-Fi-Reihe wissen, dass dieses Datum nicht zufällig gewählt wurde. Es ist der Tag der Abrechnung.

