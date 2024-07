Netflix' Terminator-Serie will nach 40 Jahren verstörendes Detail der Sci-Fi-Reihe zurückbringen – und es gibt eine Roboter-Katze

Netflix setzt das Terminator-Franchise in Kürze mit einer Anime-Serie fort. Sie soll sich am Horror-Aspekt des Erstlings von 1984 orientieren, wie der Macher jetzt enthüllte.

Auch gnadenlose Killermaschinen zählen irgendwann zum alten Eisen. So wird es auf viele Terminator-Fans wirken: Das altgediente Sci-Fi-Franchise sah nach dem Mega-Flop von Terminator: Dark Fate einer ungewissen Zukunft entgegen. In Kürze wird Netflix die Reihe mit der Anime-Serie Terminator Zero fortsetzen. Und jetzt gibt es neue, handfeste Details.

Netflix will Horror-Stimmung des Terminator-Franchise zurückbringen

Wie der Serienmacher Mattson Tomlin laut Deadline bei der Anime Expo 2024 verriet, soll die Netflix-Serie die "Serienkiller-Vibes" des ersten Terminator aufgreifen. Es handelt sich um ein Detail, das von manchen Fans oft übersehen wird: Die Horror-Anleihen haben erheblichen Anteil an der Stimmung des Films. Der Terminator verursacht einen ähnlichen Schrecken wie die Genre-Kultgestalten Michael Myers oder Jason.

Schaut euch hier die englische Ankündigung zu Terminator Zero an:

Terminator: The Anime Series - S01 Announcement (English) HD

Wie der Bericht suggeriert, entfernt sich die Serie damit vom Action-Fokus der Kinoreihe. Netflix' Terminator ist in jedem Fall wieder bitterböse. Die Story dreht sich um einen Wissenschaftler, der von einem mörderischen Cyborg aus der Zukunft gejagt wird. Die Maschine soll verhindern, dass er zur gnadenlosen K.I. Skynet eine Alternative entwickelt. Zeitlich spielt die Geschichte in den Jahren 1997 und 2022.

Wie finster Terminator Zero wird, bleibt allerdings abzuwarten. Immerhin wurde bei der Anime Expo auch die Existenz einer Roboterkatze in der Serie enthüllt. Ob sie eine Bedrohung oder nur eine kuschelige Ablenkung darstellt, ist noch nicht klar.

Wann kommt die Sci-Fi-Serie Terminator Zero zu Netflix?

Terminator Zero soll am 29. August 2024 auf Netflix starten. Unter den Stimmen der US-Originalversion finden sich unter anderem Rosario Dawson (Ahsoka) und André Holland (Moonlight). Arnold Schwarzeneggers Ersatz wird vielen aus einer Western-Serie bekannt sein.

