Eine der größten Sci-Fi-Reihen streamt ab sofort bei Amazon Prime und bietet maximale Unterhaltung

Bestimmte Filmreihen prägen die Popkultur so sehr, dass sich ganze Generationen an sie erinnern. Dazu gehört auch unser heutiger Sci-Fi-Tipp bei Amazon Prime.

Halloween ist vorbei und ab sofort beginnt die Flucht vor Schoko-Weihnachtsmännern und Last Christmas im Radio. Wer sich dafür auf die Sicherheit des Sofas zurückziehen will und Material für einen kultig-nostalgischen Filmmarathon braucht, könnte jetzt bei Amazon Prime fündig werden.

Richtig schön unweihnachtlich und herrlich bunt als Alternativprogramm zum grauen Nebelwetter erwarten euch dort nämlich alle vier Men in Black-Filme: Men in Black, Men In Black 2, Men in Black 3 und Men in Black: International. Das heißt: Abgedrehte Action, bizarre Aliens, viel Witz, Buddy-Cop-Feeling und garantiert eine unterhaltsame geistige Auszeit.

In der Men in Black-Reihe bei Amazon Prime muss die Welt vor Alien-Bedrohungen aller Art gerettet werden

Der aufgeweckte, ehemalige Cop J (Will Smith) hat durch Zufall eine verborgene Welt für sich entdeckt: die der Men in Black (MiB), dem Geheimdienst zum Schutz vor allen Alien-Problemen dieser Welt. Die Men in Black agieren im Verborgenen und hüten das Geheimnis, dass wir Menschen tatsächlich nicht allein sind im Universum.

So einige Außerirdische machen gehörig Ärger auf der Erde – oder bedrohen sogar die Menschheit. Da kommen J und sein dienstälterer Partner K (Tommy Lee Jones) ins Spiel. Trotz ihrer Differenzen ermitteln sie gekonnt, spüren gefährliche Aliens auf und retten regelmäßig die Welt. Selbst vor Sprüngen durch die Zeit machen sie dabei nicht Halt.

Tatsächlich gibt es jedoch nicht nur die MiB in den USA, zu denen J und K gehören. Es gibt auch eine internationale Division, die auf dem gesamten Globus agiert. Zu ihnen stößt Molly (Tessa Thompson), die seit einer Alien-Begegnung als Kind geradezu besessen ist von dem Geheimdienst. Gemeinsam mit Agent H (Chris Hemsworth) decken sie eine globale Verschwörung nach, die für die MiB alles verändern könnte.

Die Men in Black-Reihe ist einzigartig und unfassbar unterhaltsam und zu Recht Kult

Anders als ein apokalyptischer Krieg der Welten oder der nervenzerreißende Alien positioniert sich Men in Black offen, dreist und gutgelaunt als Comedy-Reihe. Der Humor hat in den letzten 30 Jahren für unzählige positive Erinnerungen und immer wieder ausgepackte Zitate gesorgt. Gerade Smith und Jones’ Dynamik liefert hier herrliche Spitzen.

Gleichzeitig steckt in Men in Black ein ordentliches Maß kindliche Begeisterung und Faszination für das Fremde aus dem All. Hier gibt es immer etwas zu entdecken. Die Alien-Designs rangieren von grotesk bis urkomisch und entstehen oft durch fantastische Maskenbildner:innen und praktische Effektarbeit. Die ganze Untergrundwelt der MiB ist einzigartig und ikonisch, vom Blitzdings bis zu den Sonnenbrillen.

Ach ja, und unvergessliche Action-Sequenzen gibt es ja auch noch. Genauso wie ganz ehrliche Gefühle zwischen Partnern, die einen am Ende doch irgendwie kriegen. Men in Black unterhält einfach auf allen Ebenen, lässt sich mit jedem Film etwas Neues einfallen und hat sich seinen Kultstatus mehr als verdient.

Wer also mal wieder Lust auf ganz unbeschwerte Sci-Fi-Action hat, kann mit der Men in Black-Filme jetzt einen wunderbaren Marathon bei Amazon Prime einlegen.



