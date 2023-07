Eine der größten Sci-Fi-Serien kehrt zurück, aber niemand kennt sie: 100-jähriger Überlebenskampf geht im bombastischen Trailer weiter

Eine der aufregendsten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre kennen immer noch viel zu wenige. Der neue Trailer zu Staffel 2 fesselt erneut mit unglaublich gewaltigen Bildern.

Viele Sci-Fi-Fans verpassen gerade eine der epischsten Geschichten der letzten Jahre. Die Apple TV+-Serie Foundation ist immer noch viel zu unbekannt. Der neue Trailer zu Staffel 2 setzt 100 Jahre nach Staffel 1 ein und könnte Neugierige endlich mit seinen Bildern zum Streamen bringen.

Schaut hier den neuen Trailer zu Foundation Staffel 2:

Foundation - S02 Trailer 2 (English) HD

Sci-Fi-Bombast Foundation erzählt Epos über mehrere Jahrhunderte

In Foundation dreht sich alles um eine Gruppe Menschen, die sich die Rettung des Universums zum Ziel gemacht hat. Das vorherrschende Imperium misstraut ihr und zieht in Staffel 2 sogar gegen sie in den Krieg.

Die offizielle Handlungszusammenfassung liest sich wie folgt:

Während sich die Cleons auflösen, plant eine rachsüchtige Königin, das Imperium von innen heraus zu zerstören. Hari, Gaal und Salvor entdecken eine Kolonie von Mentalics mit psionischen Fähigkeiten, die drohen, die Psychohistorie selbst zu verändern. Die Foundation ist in ihre religiöse Phase eingetreten, hat die Kirche von Seldon im gesamten Outer Reach ausgerufen und die Zweite Krise ausgelöst: den Krieg mit dem Imperium.

Foundation wird von David S. Goyer (The Dark Knight) und Josh Friedman (Avatar 2) produziert und basiert auf einer Vorlage von Sci-Fi-Meister Isaac Asimov (I, Robot). Vor der Kamera ist unter anderem Lee Pace (Guardians of the Galaxy) und Jared Harris (Chernobyl) zu sehen.

Wann kommt Foundation Staffel 2 zu Apple TV+?

Foundation Staffel 2 soll am 14. Juli 2023 zu Apple TV+ kommen. Zu neuen Episoden werden in wöchentlicher Abfolge erscheinen. Die extrem aufwändige Sci-Fi-Serie brauchte drei Anläufe, um es überhaupt in den Stream zu schaffen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juli bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Juli-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind drei große Fantasy-Rückkehrer bei Netflix und Amazon sowie ein Sci-Fi-Epos, das kaum jemand kennt. Neben Geheimtipps gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Futurama und Sylvester Stallones eigene Reality-Show.

