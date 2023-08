Eine der größten Serien der 2000er-Jahre ist komplett im Chaos versunken: "Ein Wunder, dass überhaupt Episoden entstanden sind"

Desperate Housewives zählt zu den beliebtesten Serien der 2000er. Hinter den Kulissen herrschte laut einer Autorin vor allem Chaos und böses Blut.

So mancher TV-Erfolg ist nur nach jeder Menge Unmut hinter den Kulissen entstanden. Das gilt offenbar auch für Desperate Housewives. Das TV-Highlight war beim Dreh ein Alptraum, wenn man Autorin Patty Lin (Friends) glauben kann.

Desperate Housewives-Autoren mussten dem Blick eines Stars ausweichen

Lin schrieb ab 2004 für 12 Folgen an Desperate Housewives mit. Ihrem Buch End Credits (via Daily Mail ) zufolge waren die Dreharbeiten eine Mischung aus Ineffizienz, Verzögerungen und Stars, denen man sich nicht direkt in die Augen zu sehen traute. Lin schildert ihre Erinnerungen wie folgt.

Jede Szene wurde hastig von einer anderen Person geschrieben. Sobald das Skript auch nur halb ausgegoren war, riss es uns [Produzent] Marc Cherry aus den Händen und zog sich in seinen Bungalow zurück, um es zu überarbeiten. [...] Bei einem derart ineffizienten System ist es ein Wunder, dass überhaupt Episoden entstanden sind.

ABC Teri Hatcher in Desperate Housewives

Die Zusammenarbeit mit dem Produzenten war aber nur eines von vielen Problemen. Bei Proben hätten sie und ihre Kolleg:innen versucht, den Blicken von Schauspielerin Teri Hatcher auszuweichen. Einen Grund für die Abneigung nennt Lin nicht. Zum Ende der Serie berichtete unter anderem die Huffington Post über ein Zerwürfnis zwischen Hatcher und dem Rest des Casts.

