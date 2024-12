Eine der größten Serien-Überraschungen des Jahres soll doch noch weitergehen: "Besondere Erfahrung"

Die Spin-off-Serie The Penguin aus dem aktuellsten Batman-Filmuniversum entwickelte sich dieses Jahr zum Überraschungshit. Jetzt soll über eine 2. Staffel gesprochen werden.

Nach dem epischen DC-Blockbuster The Batman von 2022 wurde das düstere Comic-Universum von Regisseur Matt Reeves dieses Jahr um eine Spin-off-Serie erweitert. The Penguin fokussiert sich auf den durchtriebenen Bösewicht von Colin Farrell und dessen Gangsterboss-Machenschaften. Mit einem starken Wertungsschnitt von 8 von 10 Punkten zählt sie zu den diesjährigen Serien-Highlights der Moviepilot-Community.

Bisher sah es ganz danach aus, als würde The Penguin eine abgeschlossene Miniserie bleiben. Jetzt soll es aber doch Gespräche rund um eine 2. Staffel geben.

2. Staffel von The Penguin ist gerade wahrscheinlicher geworden

Laut Serienschöpferin Lauren LeFranc und Reeves sollte The Penguin vor allem eine Brücke zwischen The Batman und The Batman II schlagen. Im aktuellen Variety -Interview zwischen dem Regisseur und Catwoman-Darstellerin Zoë Kravitz sprach Reeves jedoch über eine mögliche Zukunft für die DC-Serie:

Ja, wir sprechen mit [Showrunnerin] Lauren [LeFranc] darüber, eine weitere Staffel zu machen. Das war ein besonderes Erlebnis. Ich fühle mich einfach wirklich glücklich. Diese Charaktere gehören nicht mir; sie gehören der Welt. Es kommt darauf an, ob man auf eine Art und Weise auf sie zugehen kann, die etwas Persönliches zum Ausdruck bringt.

Hier ist nochmal der deutsche Trailer zur 1. Staffel The Penguin:

The Penguin - S01 Trailer (Deutsch) HD

Vor wenigen Monaten sagte Hauptdarsteller Colin Farrell noch deutlich, dass er nie wieder in das aufwendige Pinguin-Kostüm schlüpfen wolle. Gegenüber dem Hollywood Reporter zeigte er sich im November aber schon deutlich aufgeschlossener:

Wenn es eine großartige Idee [für die zweite Staffel] gibt und das Drehbuch wirklich muskulös und genauso stark oder stärker ist als das der ersten Staffel, würde ich es natürlich machen.

Wann könnte die 2. Staffel von The Penguin starten?

Da sich eine Fortsetzung der DC-Serie noch in einem so frühen Entwicklungsstadium befindet, dürften neue Folgen noch länger auf sich warten lassen. Falls eine Fortsetzung grünes Licht erhält, rechnen wir frühestens 2026 mit einer 2. Staffel von The Penguin.

Mastermind Matt Reeves arbeitet zurzeit auch noch an The Batman II. Das Sequel mit Robert Pattinson soll am 1. Oktober 2026 ins Kino kommen.

