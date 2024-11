Kommt The Penguin Staffel 2? Laut Gerüchten kriegt jetzt der Joker eine eigene Serie

Nach acht Episoden in der Unterwelt von Gotham stellt sich die Frage: Werden wir eine 2. Staffel von The Penguin sehen? Wir verschaffen euch einen Überblick über die zukünftigen DC-Pläne.

In den vergangenen Wochen wurde die Batman Epic Crime Saga um ihre erste Spin-off-Serie erweitert. Das 2022 von The Batman begründete DC-Universum ist noch recht jung und überschaubar. Nach den acht Episoden der 1. Staffel von The Penguin steht jedoch fest: Hier gibt es noch jede Menge spannende Geschichten zu erzählen.

Doch werden wir eine 2. Staffel von The Penguin sehen? Immerhin bringt das Finale den von Colin Farrell gespielten Bösewicht in eine vielversprechende Position für weitere Abstecher in die vom Verbrechen verseuchten Straßen Gothams. Unmöglich kann hier schon Schluss sein. Was sind die Pläne für die Batman Epic Crime Saga?

Kommt The Penguin Staffel 2?

Sehr wahrscheinlich nicht. The Penguin wurde als Miniserie konzipiert. Bereits vor dem Start haben Serienschöpferin Lauren LeFranc und The Batman-Regisseur Matt Reeves deutlich gemacht, dass sie die acht Episoden des Crime-Dramas als Brücke sehen, ehe der nächste große Kinofilm die Geschichte weitererzählt.

Kehrt der Pinguin in The Batman Part II zurück?

Die Handlung von The Penguin setzt eine Woche nach den Ereignissen von The Batman ein ... und endet wenige Wochen vor den Ereignissen von The Batman Part II. Nachdem die Batman Epic Crime Saga an Halloween losgetreten wurde, finden wir uns langsam aber sicher in den Wintermonaten ein, wie in der Serie mehrmals erwähnt.

Auch The Batman Part II ist in der eisigen Jahreszeit angesiedelt, wie Reeves unlängst verraten hat, sodass Farrells DC-Schurke wie Danny DeVitos Version in Burtons Batmans Rückkehr durch den Schnee watscheln kann. The Batman, The Penguin und The Batman Part II gehen somit direkt ineinander über. Der Pinguin kehrt definitiv zurück.

Wann startet The Batman Part II im Kino?

Da müssen wir uns leider noch eine ganze Weile gedulden. Erst am 1. Oktober 2026 kehrt Robert Pattinson als dunkler Ritter auf die Leinwand zurück. Neben Pattinson und Farrell kehren auch Jeffrey Wright (Jim Gordon) und Andy Serkis (Alfred Pennyworth) zurück – so weit die offiziellen Pläne zur Zukunft der Batman Epic Crime Saga.

Auffällig ist, dass es noch kein Update zum Schicksal von zwei der wichtigsten Figuren aus The Batman bzw. The Penguin gibt: Selina Kyle aka Catwoman (Zoë Kravitz) und Sofia Falcone (Cristin Milioti). Gerade nach den jüngsten Entwicklungen dürfte jedoch sicher sein, dass wir die beiden früher oder später wiedersehen werden.

Und was ist jetzt mit dem Joker und seiner Serie?

Hierzu müssen wir einen Blick in die Gerüchteküche werfen. Wie der Scooper Jeff Sneider in seinem Newsletter festhält, könnte sich die nächste Spin-off-Serie um den von Barry Keoghan verkörperten Joker drehen, den wir am Ende von The Batman in einer Zelle in Arkham State Hospital für einen ganz kurzen Moment gesehen haben.

Angeblich ist der Plan, den Joker ähnlich wie den Pinguin mit einer eigenen Serie als großen Gegenspieler aufzubauen. Diese Serie wäre dann zwischen The Batman Part II und The Batman Part III angesiedelt. Keoghans Joker würde somit erst in Teil 3 zum Hauptbösewicht werden und nicht schon in Teil 2, wie viele Fans hoffen.

Die 1. Staffel von The Penguin könnt ihr in Deutschland bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW schauen. The Batman befindet sich noch wenige Tage bei Netflix im Abo.