Eine der längsten Netflix-Serien überhaupt kehrt zurück und stürmt direkt die Streaming-Charts

Die beliebte Netflix-Serie Virgin River ist mit einer neuen Staffel zurück, die sich nur einen Tag nach dem Staffelstart weit oben in den Streaming-Charts des Dienstes platzieren kann.

Virgin River-Fans mussten nur ein Jahr auf neue Folgen warten, was im Zeitalter der aufwendigen Genre-Serien jenseits des Network-Fernsehens wirklich nicht lange ist. Seit dem 19. Dezember 2024 ist die 6. Staffel online und hat dem ländlichen Heile-Welt-Format direkt den 2. Platz in den Serien-Charts von Netflix beschert. Nur am Vulkandrama La Palma muss man noch vorbei.

Virgin River Staffel 6: So geht es weiter in der Netflix-Serie

In der 6. Staffel von Virgin River wollen sich Hebamme Mel (Alexandra Breckenridge) und Barbetreiber Jack (Martin Henderson) endlich das Jawort geben. Aber natürlich geht die Traumhochzeit nicht ohne ein Paar dramatische Umwege und Komplikationen vonstatten. Zusätzlich blicken wir ins Virgin River der 1970er zurück und erfahren von der bewegten Vergangenheit von Mels Vater Everett (Callum Kerr).

Zehn neue Folgen sind mit der 6. Staffel von Virgin River online gegangen. Aber das ist noch nicht alles: Fans können sich erst einmal ganz entspannt zurücklehnen, denn eine 7. Staffel ist der Serie längst sicher. Sofern die Produktion unter der Autoren-Aufsicht von Showrunner Patrick Sean Smith weiterhin wie eine geölte Maschine läuft, darf mit ihr schon 2025 gerechnet werden.

Damit ist das seit 2019 laufende Format eine der am längsten laufenden Serien des absetzungsfreudigen Streaming-Dienstes.

