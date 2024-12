Die 30 besten Filme 2024 nach euren Bewertungen: Ein Netflix-Film belegt überraschend Platz 2

Im Jahresrückblick schauen wir auf die Filmstarts 2024, die bei Moviepilot am besten bewertet wurden. Neben mehreren Sci-Fi-Krachern gehören dazu auch ein Weihnachtsfilm und eine Netflix-Überraschung.

Während die Redaktion ihre besten Filme und Serien noch wählt, schauen wir parallel zu diesem internen Ranking auch auf die Bewertungen der gesamten Moviepilot-Community, um die besten Filme des Jahres 2024 zu ermitteln. Welche Filme die Highlights nach Moviepilot-Bewertungen sind, erfahrt ihr hier. Letzte Woche zeigten wir euch zudem schon die besten Serien 2024 nach euren Bewertungen.



Das sind die besten Filme 2024 nach euren Bewertungen

Die besten Filme 2024: Platz 21 bis 30

Die besten Filme 2024: Platz 11 bis 20

Platz 10 der besten Filme 2024: Morgen ist auch noch ein Tag

Schon die besten Filme 2023 zeigten eine überraschende Mischung. Nun haben wir abermals auf alle Film-Veröffentlichungen 2024 geschaut, um eure Spitzenreiter herauszufiltern. Um sich zu qualifizieren, musste ein Film mindestens 70 Bewertungen mitbringen und zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2024sein. Bei Gleichstand zählten die unsichtbaren Nachkommastellen. (Stand der Daten: 19. Dezember 2024)

Ein italienischer Film hat sich in die Top 10 geschlichen: Die schwarz-weiße Tragikomödie Morgen ist auch noch ein Tag reist ins Rom des Jahres 1946 zurück. Delia (Paola Cortellesi) liebt ihre drei Kinder, aber leidet unter ihrem verletzenden Ehemann. Erst ein Brief und ein Gesellschaftsumbruch geben ihrem Leben eine neue Richtung.



Moviepilot-Bewertung: 7.5 Im Stream bei Amazon * und Co. zum Leihen/Kaufen

Platz 9 der besten Filme 2024: King's Land

Mads Mikkelsen brillierte dieses Jahr im dänischen Historiendrama King's Land. Darin will der König einen unwirtlichen Landstrich nutzbar machen: Jütland. Ludwig von Kahlen knüpft sich diese schier unlösbare Aufgabe vor und plant, so zu Wohlstand und Ruhm zu kommen. Das Unterfangen hat jedoch auch Feinde, mit denen er sich dabei anlegt.

Moviepilot-Bewertung: 7.5 Im Stream bei Amazon * und Co. zum Leihen/Kaufen

Platz 8 der besten Filme 2024: Anora

Anora beginnt als Pretty Woman-Geschichte, als die erotische Tänzerin Ani (Mikey Madison) und der russische Erbe (Mark Eydelshteyn) sich näherkommen, seine reiche Familie aber etwas gegen die Hochzeit mit der Sexarbeiterin einzuwenden hat. Dann jedoch nimmt die Cinderella-Geschichte eine unerwartete Wendung und wird zum starken, filmischen Rausch einer New York-Odyssee, die man schlicht miterleben muss. Der Cannes-Gewinn für Sean Bakers Epos ist verdient.



Moviepilot-Bewertung: 7.5

Aktuell nur im Kino

Platz 7 der besten Filme 2024: Sterben

Wenn ihr dieses Jahr nur einen deutschen Film schaut, dann diesen. Sterben lässt sich in kein Genre zwängen und ist eindringliche Charakterstudie, brachial-humoristische Parodie und tragische Todesverhandlung auf einmal. Das 3-stündige Ensemble-Drama mit Lars Eidinger, Corinna Harfouch und Co. lotete alle Facetten im Familienleben der Lunies aus und machte bei Moviepilot Sterben zum bestbewertetsten deutschen Film des Jahres.

Moviepilot-Bewertung: 7.5 Im Stream bei Amazon * und Co. zum Leihen/Kaufen

Platz 6 der besten Filme 2024: All of Us Strangers

Eine der intensivsten Filmerfahrungen des Jahres schenkte uns 2024 All of Us Strangers, der mit den einfachsten Mitteln einen großen Fantasy-Gefühlssturm entfesselte: Andrew Scott (Ripley) spielt darin einen einsamen Drehbuchautor, der plötzlich seinen eigentlich verstorbenen Eltern wiederbegegnet und sich gleichzeitig in seinen Nachbarn (Gladiator 2-Star Paul Mescal) verliebt. Regie führte Andrew Haigh (45 Years).

Platz 5 der besten Filme 2024: The Holdovers

Als Weihnachtsfilm kam The Holdovers 2024 im Januar etwas verspätet in Deutschland ins Kino. Umso schöner, dass Alexander Payne sich den Bewertungen zufolge als Feiertagsgröße etablieren könnte, wenn Paul Giamatti als verhasster Lehrer auf die Jugendlichen aufpassen muss, die in den Winterferien nicht nach Hause fahren. Das fühlt sich ungefähr so an, als würde über die Feiertage Snape allein mit Harry Potter in Hogwarts bleiben.

Platz 4 der besten Filme 2024: Der wilde Roboter

Alles steht Kopf 2 ist der erfolgreichste Film des Jahres. Bei den Bewertungen wird das Pixar-Sequel aber von einem anderen Animationsfilm überflügelt: In Der wilde Roboter crasht eine Maschinenfrau auf einer Insel, die nur von Tieren bewohnt ist, was eine ungewöhnliche Annäherung beider Seiten mit sich bringt. Als bildgewaltiges Sci-Fi-Abenteuer mit ganz viel Herz eroberten Roz und ihr adoptiertes Gänseküken Brightbill Cineasten und Familien gleichermaßen.

Moviepilot-Bewertung: 7.6 Im Kino bzw. im Leih- oder Kauf-Stream bei Amazon * und Co.

Platz 3 der besten Filme 2024: Poor Things

Poor Things brachte Emma Stone 2024 nicht nur ihren zweiten Oscar ein, sondern diesem Ranking auch den dritten Platz der besten Filme. Der provokative Sci-Fi-Film von Yorgos Lanthimos (The Lobster) verschmilzt Frankenstein und Barbie zu einem etwas anderen Film übers Erwachsenwerden und wartet mit weiteren Stars wie Willem Dafoe und Mark Ruffalo auf.



Platz 2 der besten Filme 2024: Netflix' The Greatest Night in Pop

Ein Film mit Spitzenbewertung, den wahrscheinlich trotzdem viele dieses Jahr nicht auf dem Schirm hatten, ist The Greatest Night in Pop. Die Musik-Dokumentation erschien bereits im Januar 2024 bei Netflix und erzählt, wie 1985 Stars wie Michael Jackson und Lionel Richie zusammenkamen, um gemeinsam einen außergewöhnlichen Song zu Wohltätigkeitszwecken zu erschaffen: "We are the World" schrieb Geschichte und wird immer noch (gerade zu Weihnachten) rauf und runter gespielt.

Platz 1 der besten Filme 2024: Dune 2

In Dune: Part Two tritt Paul Atreides (Timothée Chalamet) sein Erbe auf dem Wüstenplaneten an, als er die Ureinwohner der Fremen samt Sandwürmern für den Kampf gegen die Harkonnen-Herrschaft mobilisiert. Visuell mitreißend und emotional erschütternd, überzeugte das die große Mehrheit. Denis Villeneuves Sci-Fi-Sequel knackte als einziger Film in diesem Jahres-Ranking die 8-Punkte-Marke und eiferte so seinem bestbewerteten Vorgänger im Jahr 2021 nach.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Disney+ und Co.

Im Jahresrückblick auf das Jahr bei Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. diskutieren wir, welche Streaming-Filme 2024 ein Muss sind und geben euch 10 Empfehlungen mit.

Die Auswahl der besten Streaming-Filme des Jahres reicht dabei von Action-Überraschungen und mitreißenden Abenteuerfilmen bis zu intensiven Dramen. Aber auch Komödien und Dokus sind dabei.