Eine der wichtigsten Rollen in Paddington 3 wurde umbesetzt: Deshalb hat Sally Hawkins das Fantasy-Abenteuer verlassen

Sally Hawkins gehörte als Mrs. Brown zur festen Riege der ersten beiden Paddington-Filme. Für Paddington in Peru wurde die Schauspielerin ersetzt. Doch warum?

Das dritte bärenstarke Abenteuer von Paddington läuft seit kurzem in den deutschen Kinos. Fans des liebenswerten Fellknäuels mit dem blauen Mantel und roten Hut müssen in Paddington in Peru jedoch mit einigen Änderungen vorliebnehmen. Nicht nur hat Paul King den Regieposten für Teil 3 an Dougal Wilson abgetreten. Auch kehrt einer der größten Paddington-Stars im neuen Fantasy-Abenteuer nicht zurück: Sally Hawkins. Dahinter steckt ein einfacher Grund.

Sally Hawkins wurde für Paddington 3 ersetzt: Deshalb zeigt das Fantasy-Abenteuer eine neue Mrs. Brown

Gegenüber Variety erklärte Hawkins, dass der dritte Film für sie schlicht und ergreifend der richtige Zeitpunkt gewesen sei, das Paddington-Franchise zu verlassen:

Für mich hat es sich wie der richtige Zeitpunkt angefühlt, den Stab an jemand anderes zu übergeben und man kann dafür fast niemand besseres finden als Emily Mortimer. Sie ist außergewöhnlich besonders.

Hawkins halte ihre Rolle jedoch in guter Erinnerung, wie sie weiter erklärte:

Ich werde Paddingtons Welt für immer lieben. Ich vermisse meine Leinwand-Familie und die dahinter. Die Erfahrung, die beiden ersten Filme zu machen, waren ein paar der besten, die ich in der Filmwelt erleben durfte. Sie haben mir so viel Freude gegeben. Ich werde sie für immer nah an meinem Herzen tragen.

Emily Mortimer schlüpft in Paddington in Peru in die Rolle von Mrs. Brown

Emily Mortimer ersetzt Sally Hawkins in Paddington 3 als Mrs. Mary Brown. In der Graham Norton Show (via RadioTimes ) verriet Mortimer, dass es ihr nicht leicht fiel, in Hawkins' Fußstapfen zu treten:

Ich habe mich wie eine Hochstaplerin gefühlt, weil ich nicht zu hoffen wagen wollte, der großartigen Performance von Sally nachzueifern. Alles, was ich tun konnte, war, meine eigene Version einzubringen und zu hoffen, dass sie nur halb so gut ist.

Dabei braucht sich Mortimer allemal nicht hinter Hawkins zu verstecken, denn die britische Schauspielerin kann bereits auf eine lange Karriere mit zahlreichen großen Produktionen zurückblicken. Unter anderem war sie in Notting Hill, Match Point, Scream 3 und Mary Poppins kehrt zurück zu sehen. Darüber hinaus spielte sie in der HBO-Serie The Newsroom.

Als Mrs. Brown könnt ihr Emily Mortimer nun seit dem 30. Januar 2025 in Paddington in Peru im Kino erleben.