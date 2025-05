Maskenbildnerin rettete Spider-Man-Star Andrew Garfield vor lebensgefährlichem Filmkuss

Andrew Garfield hat einer Maskenbildnerin viel zu verdanken. Die Frau achtete genau darauf, was sein Co-Star tat und konnte so Schlimmeres verhindern

Als Spider-Man begab sich Andrew Garfield in verschiedene gefährliche Situationen. Doch ausgerechnet ein Kuss wäre ihm beinahe gefährlich geworden. Beim Dreh des Film-Dramas Under the Silver Lake sollte er seine Kollegin Riley Keough (Daisy Jones and the Six) küssen. Diese wusste allerdings nichts von seiner Allergie ...

Wer Andrew Garfield küsst, darf vorher keine Erdnüsse essen

In einem Video von Vanity Fair aus dem Jahr 2023 sprach Riley Keough über erinnerungswürdige Momente ihrer Karriere. Einer davon ereignete sich am Set von Under the Silver Lake und wurde Co-Star Andrew Garfield fast zum Verhängnis:

Es war wirklich sehr stressig. Ich war im Make-up-Wohnwagen und aß einen Müsliriegel oder so etwas, und ich war gerade dabei, eine Szene zu drehen, in der ich Andrew küssen muss. Und die Maskenbildnerin meinte: ‘Sind da Erdnüsse drin?’ Und ich meinte ‘Ich glaube. Ich weiß nicht.’ Sie rannte weg und holte einen Produzenten, der ein Freund von mir war.

Hier könnt ihr euch das Interview ansehen:

Ein verwirrender Moment für die Schauspielerin, doch für Andrew möglicherweise die Rettung. Denn Andrew Garfield hat eine Erdnussallergie. Die Situation wurde kurz darauf von dem Produzenten aufgeklärt.

Der Produzent kam herein und meinte: ‘Riley, Andrew ist sehr allergisch gegen Erdnüsse und wir müssen den Dreh abbrechen.’ [...] Ich dachte nur: ‘Oh, verdammt, das ist verrückt.’

Wieso der Müsliriegel überhaupt am Set gewesen ist, weiß Riley nicht und auch für den Produzenten war es ein Rätsel. Eigentlich sollten Lebensmittel, auf die die Stars so allergisch reagieren, überhaupt nicht in der Nähe sein. Schließlich wusste Riley nichts von Andrews Unverträglichkeit und wenn sie noch Spuren von Erdnüssen im Mund gehabt hätte, könnte ein Kuss für ihn böse enden.

An diesem Tag hat die aufmerksame Maskenbildnerin Andrew möglicherweise das Leben gerettet, wofür sich Riley am Ende des Videoabschnitts äußerst dankbar zeigt. Under the Silver Lake streamt bei Filmfriend im Abo.