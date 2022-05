Eine Superman-Szene ärgert Henry Cavill seit 9 Jahren – weil er "falsch" lächelt

Henry Cavill ist als Superman einsame Spitze. An seinem ersten DC-Auftritt hat er in einer Szene aber etwas auszusetzen. Er findet sein Lächeln verstörend.

Henry Cavill hat in vielen tollen Rollen sein Talent bewiesen. Als Clark Kent/Superman in Man of Steel ist aber grandios. Die Origin-Story um den DC-Beschützer der Menschheit zählt auch für den Schauspieler selbst zu seinen liebsten Auftritten. Nur eine Szene wurmt ihn seit fast 10 Jahren. Wegen seinem Grinsen.

DC-Star Henry Cavill ärgert sich bis heute über sein Superman-Grinsen in Man of Steel

Es handelt sich um eine Szene ganz am Ende des Films. Alle Fieslinge sind besiegt, und Kent (Cavill) unterhält sich grinsend mit Ziehmutter Martha (Diane Lane). Sein Lächeln war vielleicht als Ausdruck von Melancholie oder Schüchternheit gedacht, wirkt auf Cavill aber nur verstörend. Und er hat nicht ganz unrecht.

© Warner Bros. Beunruhigendes Grinsen: Cavill im Man of Steel-Finale mit Diane Lane

Dem Hollywood Reporter sagte er:

Es gibt da diese Szene am Ende von Man of Steel. Ich spreche mit Martha. Da hätte ich gerne anders gelächelt. Wann immer ich die Szene sehe, denke ich: Das ist ein völlig beunruhigendes Lächeln. Ich mag es nicht. Warum habe ich so gelächelt? So lächele ich doch sonst nicht.

Es stimmt, bei genauem Hinsehen wirkt Cavills Mimik unnatürlich. Selbst für einen unzerstörbaren Außerirdischen. Aber letzten Endes kasteit sich der Schauspieler auch wegen einem unwichtigen Detail. Man of Steel ist ein absolutes DC-Highlight, nicht zuletzt durch Cavills Leistung. Ein schiefes Grinsen kann dem Mann aus Stahl nichts anhaben.

