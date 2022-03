Trauerspiel um Henry Cavills Superman: The Flash ist der letzte Sargnagel

Kehrt Henry Cavill nochmal als Superman ins DC-Universum zurück? Der kommende The Flash-Film könnte darauf eine Antwort geben, die den Fans vermutlich nicht gefallen wird.

Im DC-Universum ging es in den vergangene Jahren drunter und drüber. Eines der größten Versäumnisse: Warner Bros. hat Henry Cavills Superman komplett verschenkt. Nach Man of Steel trat der britische Schauspieler nur in Ensemble-Filmen in der Rolle des legendären Superhelden auf. Das Ende seiner Ära scheint nun in Stein gemeißelt.

Seit Jahren hoffen DC-Fans auf einen weiteren Superman-Film mit Cavill. Stattdessen wurde jedoch ein Reboot angekündigt, das uns – ähnlich wie The Batman – eine völlig neue Version der Figur vorstellt und nicht mit den bisherigen DCEU-Filmen verbunden ist. Nun gibt es die nächsten niederschmetternden Neuigkeiten.

Hat Henry Cavill schon mit Superman abgeschlossen?

Die Testscreenings zu The Flash machen keine Hoffnung auf Cavills baldige Rückkehr. Der DC-Blockbuster scheint der letzte Sargnagel für seinen Superman sein. Auf Twitter schreibt KC Walsh von Geeks Worldwide:

Ausgehend von den Testscreenings (das könnte sich ändern) scheint Cavill mit Superman fertig zu sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nachdem Cavills Superman in Zack Snyder's Justice League nochmal strahlen durfte, kündigt sich jetzt sein DC-Ende an. Die große Frage ist, ob wir ihn in The Flash ein letztes Mal im Kostüm sehen werden. Bei Ben Afflecks Batman wissen wir, dass er in Tdem Multiversums-Abenteuer auftauchen wird. Es wäre durchaus schön, wenn er zum Abschied dem Superman zunicken könnte, mit dem ihn eine lange Geschichte verbindet.

Alle kommenden DC-Filme im Überblick

Darüber hinaus wird das DC-Universum auf HBO Max mit diversen Serien ausgebaut.

Podcast: Wie gut ist der Snyder-Cut von Justice League?

Die Justice League erstrahlt im sogenannten Snyder-Cut als neuer Film. Jahrelang bemühten sich Fans um die originale Schnittfassung des DC-Blockbusters von Zack Snyder. Jetzt streamt Zack Snyder's Justice League in Deutschland.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge von Streamgestöber beantworten wir die Frage, ob sich der vierstündige Film wirklich lohnt. Wie viele Änderungen gibt es, was hat es mit dem seltsamen Bildformat auf sich und bereichert der umstrittene Epilog den DC-Blockbuster?

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wollt ihr noch einen Superman-Film mit Henry Cavill sehen?