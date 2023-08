Einen der besten Filme des Jahres jetzt fürs Heimkino sichern: So mitreißend ist deutsches Kino selten

Er ist einer der besten deutschen Filme 2023 und etwas ganz Besonderes: Sonne und Beton, die Verfilmung von Felix Lobrechts Erfolgsroman, ist mitreißendes Genre-Kino, wie wir es im deutschen Film selten erleben. Jetzt könnt ihr ihn euch ins Heimkino holen.

Ein Comedian kann Genre-Kino? Die Verfilmung des Bestseller-Romans Sonne und Beton von Felix Lobrecht, dem Berliner Comedy-Überflieger, ist eine extrem packende Milieustudie der Hip Hop- und Straßenkultur der deutschen Hauptstadt Anfang der Nullerjahre. Feuchtgebiete-Regisseur David Wnendt schafft es dabei, ein überdurchschnittlich hohes Maß an Authentizität zu erzeugen – etwas, was wir gerne öfter sehen würden.

Passend zum Comeback des Sommers könnt ihr euch jetzt Sonne und Beton fürs Heimkino holen. Es gibt ihn als DVD und Blu-ray, eine 4K-Version ist derzeit nicht verfügbar.

Natürlich könnt ihr den Film auch bei Amazon Prime Video als Stream kaufen oder leihen.

Problemkiez-Thriller mit Herz: Das ist Sonne und Beton

Wir schreiben das Jahr 2003: In der Berliner Gropiusstadt staut sich die Hitze des Rekord-Sommers und die Jungs Lukas (Levy Rico Arcos), Julius (Vincent Wiemer) und Gino (Rafael Luis Klein-Hessling) versuchen irgendwie, ihr Teenagerleben zu bestreiten. Bei einem Graskauf im Park geht es dann richtig heiß her: Die Jungs geraten zwischen die Fronten zweier Gangs und nach einer kräftigen Tracht Prügel steht Lukas bei einem der Dealer mit 500 Euro in der Miese. Aber woher soll Lukas das ganze Geld nehmen?

Die Clique macht das einzige, was ihnen einfällt: Sie wollen gemeinsam mit ihrem neuen Klassenkameraden Sanchez (Aaron Maldonado-Morales) die neuen Computer der Schule klauen. Dafür müssen sie nachts einfach nur ins Lager einbrechen, doch das klingt für die Jungs leichter, als es dann nachher wirklich ist...

Ein Moviepilot Community-Hit und einer der Top-Filme 2023

Die Moviepilot-Community zeigte sich begeistert, der Film steht bei starken 7.2 Punkten. Auch unsere Kolleg:innen von Filmstarts gaben dem Film 4 von 5 Sternen und resümierten in ihrer Kritik , dass Sonne und Beton "das Potenzial zum Kultfilm" hat.



Es ist erstaunlich, welche Gratwanderung David Wnendt und Felix Lobrecht da gelungen ist. Sonne und Beton offenbart soziale Missstände, ohne zum hoffnungslosen Problemdrama zu werden, erzählt eine harte Jugendgeschichte, die aber durch ihre authentische Alltagsbeschreibung und die tollen schauspielerischen Leistungen auch emotional berührt.

