Einer der besten Actionfilme der letzten 30 Jahre: Wer Keanu Reeves in John Wick liebt, muss diesen Film haben

Mit Speed etablierte sich John Wick-Star Keanu Reeves endgültig als Actionstar. Bald erscheint der rasante Kracher, in dem auch Sandra Bullock mitspielt, endlich in 4K-Qualität.

Keanu Reeves hat dank John Wick in den letzten Jahren eine mächtige Wiedergeburt als Action-Star erlebt. Sogar Matrix 4 ist in Arbeit. Die Popularität des Darstellers geht aber auf die frühen 90er zurück, als er sich zum waschechten Action-Star mauserte.

Keanu Reeves' Aufstieg zum Welt-Star wurde durch den Actionfilm Speed an der Seite von Sandra Bullock befördert. Wer die lebensgefährliche Busfahrt in bester Bildqualität genießen will, kann sich freuen: Speed erscheint am 27. Mai 2021 in einer neuen 4K Ultra HD-Edition.

Einer der besten Actionfilme der letzten 30 Jahre in der 4K-Edition bei Amazon und Co.

Bei Amazon * könnt ihr die 4K-Blu-ray-Edition von Speed bereits vorbestellen.

Alternativ gibt es die Discs auch bei MediaMarkt * oder Saturn * und zwar zum selben Preis.

Speed - Trailer (Deutsch) Hd

Warum ist Speed ein Pflichtfilm für Fans von Keanu Reeves und John Wick?

Neben dem Action-Spektakel Gefährliche Brandung * war Speed einer der größten Hollywood-Filme in der frühen Karriere von Keanu Reeves. Das liegt auch an dem beeindruckend simplen Konzept:

Bombenspezialist Jack (Reeves) wird mit einem Erpresser (Dennis Hopper) konfrontiert, der in einem Linienbus eine Bombe versteckt hat: Entweder man zahlt ihm das Lösegeld aus oder der Bus explodiert, sobald er langsamer als 50 Kilometer pro Stunde fährt. Jack gelangt an Bord - und muss dort mit Fahrgast Annie (Sandra Bullock) versuchen, die Katastrophe abzuwenden.

Speed ist auch nach fast 30 Jahren ein rasanter Action-Thrill

Speed wird gern als "Stirb Langsam in einem Bus" beschrieben, was gar nicht so abwegig ist. Immerhin muss auch hier ein Held auf engstem Raum mit einer übermächtigen Gefahr umgehen. Regisseur Jan De Bont war sogar selbst als Kameramann für den Erfolg des Bruce Willis-Krachers mitverantwortlich.

© Walt Disney Speed erscheint in einer neuen 4K UHD-Edition

Speed zeigt aber schon im Titel, was ihn von vielen Stirb Langsam-Klonen abhebt. Die tödliche Geschwindigkeit steht im Vordergrund und diese suggeriert der Film nicht nur mit seinen aufwendigen Stunts. Das zweifach oscarprämierte Sound-Design versetzt uns selbst auf die Sitzbank neben Keanu Reeves und Sandra Bullock.

Entsprechend kommt die 4K UHD von Speed auch mit DTS 5.1-Sound für die deutsche Tonspur, damit das Heimkino bei jeder scharfen Kurve bebt.

Besseres Bild als im Stream: Warum lohnen sich Blockbuster auf 4K?

Streaming-Übertragungen können längst die Bildqualität eines physischen Abspielmedium bieten - manche mehr, andere weniger. Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt.

Speed in 4K-Qualität sichern Zu Amazon Brandneue Edition

Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei einem Film wie Speed mit seinen aufreibenden Actionszenen und legendären Stunts große Vorteile hat.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.