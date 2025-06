Einer der besten Adam Sandler-Filme erobert die Netflix-Charts – Teil 2 kommt in wenigen Wochen

Adam Sandler konnte bei Netflix schon viele Hits landen. Nun hat es einer seiner älteren Filme in die Top 10 der Streaming-Charts geschafft – und das dürfte kein Zufall sein.

Wenn wir uns den rasanten Aufstieg von Netflix in der vergangenen Dekade anschauen, darf ein Name nicht vergessen werden: Adam Sandler. In einer Netflix-Serie war der Hollywood-Star zwar bis dato noch nicht zu sehen. Dafür leistete er ungemeine Arbeit, was das exklusive Filmangebot des Streaming-Diensts angeht.

Über zehn Spielfilme hat Sandler seit dem 2015 erschienenen The Ridiculous 6 bei Netflix veröffentlicht, ganz zu schweigen von einem großen Stand-up-Special. In der Top 10 der aktuell beliebtesten Filme bei Netflix befindet sich nun allerdings eines seiner älteren Werke: Happy Gilmore. Kein Wunder, denn bald erscheint die Fortsetzung.

Adam Sandler mit Happy Gilmore in den Netflix-Charts

Netflix hat Happy Gilmore, der ursprünglich 1996 von Universal ins Kino gebracht wurde, kürzlich in sein Streaming-Angebot aufgenommen. Es dauerte nicht lange, bis die herzerwärmende Komödie über einen Eishockeyspieler, der zum Albtraum jedes Golfplatzes wird, in den Charts landete. Aktuell belegt sie Platz 5.

Die Platz 5-Positionierung ist definitiv bemerkenswert für einen fast drei Dekaden alten Film, der nicht unbedingt als Rarität gilt. Netflix arbeitet hier aber gezielt auf den Start von Happy Gilmore 2 hin, der bereits am 25. Juli 2025 als großer Sommerfilm auf der Plattform des Streamers veröffentlicht wird.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix:

Happy Gilmore 2 könnte ein Mega-Erfolg für Netflix werden

Wenn schon der erste Teil nach all den Jahren immer noch so gut läuft, dürfte die späte Fortsetzung ebenfalls ein Erfolg für Netflix werden. Die Frage ist nur, wie groß dieser ausfällt. Happy Gilmore 2 besitzt durchaus das Potenzial, nicht nur die wöchentlichen Streaming-Charts, sondern auch die All-Time-Liste bei Netflix zu erobern.

Nicht zuletzt appelliert Happy Gilmore 2 an die Nostalgie der Fans und bringt zahlreiche Stars des Originals zurück. Neben Adam Sandler gehören dazu Julie Bowen, Dennis Dugan, Christopher McDonald und Ben Stiller. Inszeniert wurde der neue Film von Kyle Newacheck, der zuvor Murder Mystery mit Sandler gedreht hat.