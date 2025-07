Einer der besten Blockbuster der letzten Jahre beschert ProSieben die schlechtesten Quoten seit 13 Jahren

ProSieben zeigte letzten Sonntag als einziger Sender eine brandneue Blockbuster-TV-Premiere. Belohnt wurde das quotentechnisch jedoch nicht – im Gegenteil.

Vergangenen Sonntag, am 20. Juli 2025, zeigte ProSieben mit dem animierten Superhelden-Sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse eine waschechte Blockbuster-Premiere im Free-TV. Davon hatte man sich vermutlich einiges erhofft. Stattdessen kassierte der Sender seine miesesten Quoten seit 13 Jahren.

Mit großen Filmen geht eben doch nicht automatisch eine große Zuschauerschaft einher ...

Spider-Man-Blockbuster überraschend enttäuschend für ProSieben

Wie DWDL am Tag darauf berichtet, schalteten gerade mal 260.000 Zuschauer:innen ein, als die Fortsetzung zu Spider-Man: A New Universe lief. Das entspricht einem Marktanteil von gerade mal 1,3 Prozent – 3,9 Prozent in der anvisierten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährignen. Noch erstaunlicher ist, was die Leute lieber schauten: Stirb langsam - Jetzt erst recht auf RTL und eine Wiederholung von Kitchen Impossible auf Vox.

Während man das sommerliche Wetter, Superheldenmüdigkeit oder die Tatsache, dass Across the Spider-Verse eine animierte Fortsetzung ist, als Erklärungen hinzuziehen kann, erstaunt der große Flop doch etwas. Schließlich handelt es sich bei dem Film um einen der besten Superhelden-Blockbuster überhaupt. Bei Moviepilot hat er mit einer 7,8 von 10 sogar den besten Community-Wert von allen Spider-Man-Filmen. Da hätte mehr drin sein müssen als der letzte Platz im direkten Sendervergleich mit Vollprogrammen.

Spider-Man: Across the Spider-Verse war sogar für einen Oscar als bester Animationsfilm nominiert und hätte gute Chancen auf den Preis gehabt. Allerdings lieferte ein absoluter Meister seines Fachs im selben Jahr sein letztes Werk ab und schnappte Spider-Man den Academy Award weg.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse lässt auf sich warten

Der dritte und letzte Film der Spider-Verse-Trilogie von Sony Animation ist bereits auf dem Weg, wurde aber schon mehrfach verschoben und soll jetzt am 3. Juni 2027 in die deutschen Kinos kommen. Miles Morales (Shameik Moore) befindet sich zu Beginn von Spider-Man: Beyond the Spider-Verse in einem fremden Universum, wo er eine schurkische Version von sich selbst kennenlernt. Schafft er es zurück nach Hause, um seinen Vater vor seinem per Kanon vorherbestimmten Tod zu retten?

Spider-Verse 1 streamt derzeit bei Netflix, MagentaTV und dem Amazon-Channel AXN Black, Spider-Verse 2 ist bei Joyn Plus+ sowie den Amazon-Kanälen ProSieben Fun und Seven Entertainment in der Flat.