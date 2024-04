Einer der besten Fantasy-Filme 2023 jetzt im Heimkino: Gigantisches Wurmmonster bedroht die Erde

Der Anime Suzume verknüpft Bildgewalt mit Emotionen und schafft eine packende Geschichte, die fürs Heimkino verfügbar ist. Damit knüpft der Film an den Erfolg seines Vorgängers Your Name an.

Der japanische Regisseur Makoto Shinkai hat es schon in Your Name und Weathering With You verstanden, eine emotionale und einzigartige Geschichte mit bildgewaltigen Szenen zu verknüpfen. Auch bei seinem 2022 erschienenen Film Suzume treffen wir auf eine berührende Story mit fantasievollen Bildern. Mittlerweile ist der Anime-Hit endlich fürs Heimkino in der Collector's Edition * und anderen Varianten erschienen.

Suzume in der Collector's Edition Deal Zu Amazon

Die Collectors Edition * enthält ein 60-seitiges Artbook, vier Art Cards sowie Kommentare und Interviews mit dem Regisseur. Außerdem könnt ihr euch über ein Making-of freuen, die Schlussszene und ein spezielles Gedenkvideo. Suzume ist zudem als limitiertes Steelbook * mit unterschiedlichen Dreingaben, und als normale Blu-ray- * und DVD-Fassung * erhältlich.

Amazon Suzume Collector's Edition

Darum geht es in dem Fantasy-Film von Makoto Shinkai

Die 17-jährige Suzume begibt sich auf ein gefährliches Abenteuer durch ganz Japan. Zusammen mit dem in einen Stuhl verzauberten Souta muss sie Portale in Form von Türen schließen, die sich auf verlassenen Schauplätzen früherer Naturkatastrophen befinden. Durch diese dringt Unheil, das die Erde bedroht. Die ungewöhnliche Reise, ist auch eine Coming-of-Age-Geschichte, die Suzume ins Erwachsenenleben begleitet.

Suzume gehört zu den besten Filmen 2023

Wie schon bei den Vorgängerfilmen gibt es auch für Suzume großes Lob. Auf Rotten Tomatoes erhielt der Anime einen Kritiker-Score von 96 Prozent und auch die über 1.000 Zuschauer:innen stimmten mit 98 Prozent Zustimmung ab. Eure Moviepilot-Bewertungen wählten Suzume sogar auf Platz 9 der besten Filme 2023.

Warum der Film so begeistert, liegt vielleicht weniger in den fantastischen Momenten, als vielmehr in der "Schönheit des Gewöhnlichen", wie unsere Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke im Rahmen der Berlinale schrieb:

Mehr Eindruck schinden unscheinbare, warme Bilder, die Suzumes Reise flankieren. Angetrunkene ältere Herrschaften, die sich bei Sake und Musik zugrinsen. Neugierige strahlende Kleinkinder, die entdecken, dass der Stuhl in ihrer Mitte sprechen kann. Ein junger, unglaublich schöner Mann an einem Sommertag.

Trotz der ständigen Bedrohung, durch die Katastrophen alles zu verlieren, steckt der Film voller Humor und erinnert an die ganz gewöhnlichen Menschen, die es zu retten gilt. Das ist die Stärke des Films und macht ihn zusammen mit den eindrucksvollen Bildern so berührend.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.