Einer der besten Fantasy-Filme überhaupt mit unglaublich traurigem Tod: Heult jetzt in 4K

Millionen hofften und weinten mit den Abenteuern in Die unendliche Geschichte. Nun erscheint der großartige Fantasyfilm nach dem Roman von Michael Ende erstmals in 4K UHD-Qualität.

Es muss nicht immer Der Herr der Ringe sein. Das beweist einer der besten und traurigsten Fantasy-Filme überhaupt: Die unendliche Geschichte. Wie nun bekannt wurde, erscheint der Klassiker von Das Boot-Regisseur Wolfgang Petersen am 1. Juli 2021 erstmals in 4K Ultra HD-Qualität. Damit werden die großartigen Effekte und natürlich der kuschelige Glücksdrache Fuchur zum Strahlen gebracht.

Fantasy-Klassiker: Die unendliche Geschichte erscheint bald in der 4K Ultra HD Edition

Die neue Edition von Die unendliche Geschichte ist ausgestattet mit Deutsch DTS-HD HighRes 5.1 Sound und 4K Ultra HD-Bildqualität. Wie bei 4K-Editionen üblich, liegt der Film auch auf einer normalen Blu-ray bei:

© Constantin Film Die unendliche Geschichte als 4K UHD (inkl. normaler Blu-ray)

Was macht den Fantasy-Film so zeitlos?

Für einen Preis von 24,99 Euro erhaltet ihr nicht nur einen der unterhaltsamsten deutschen Filme überhaupt, sondern ein Fantasy-Abenteuer, das es getrost mit Hollywood aufnehmen kann. Dafür sorgte ein Erfolgsteam u.a. bestehend aus Regisseur Wolfgang Petersen (Das Boot), Produzent Bernd Eichinger (Der Name der Rose) und Effekte-Spezialist Brian Johnson (Star Wars: Das Imperium schlägt zurück).

Die Geschichte des Jungen Bastian Balthasar Bux, der durch ein geheimnisvolles Buch das Land das Land Phantásien kennenlernt, fördert zahlreiche wundersame Wesen zu Tage, die mit aufwendiger Tricktechnik zum Leben erweckt wurden. Trotzdem wurde Die unendliche Geschichte nicht zum leeren Effektspektakel. Obwohl sich der Film stark von der Vorlage von Michael Ende entfernt, ist ihm doch eine außergewöhnliche Gefühlsmacht zu eigen, so dass wir bald an jedem einzelnen Wesen hängen (vor allem an Atréjus Pferd Artax!). Was manch Wendung umso trauriger macht...

Die Unendliche Geschichte (4K Ultra HD) (+ Blu-ray 2D) Zu Amazon Deal

Besseres Bild als im Stream: Warum lohnen sich Blockbuster auf 4K?

Streaming-Übertragungen können längst die Bildqualität eines physischen Abspielmedium bieten - manche mehr, andere weniger. Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt.

Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei einem Film wie Die unendliche Geschichte mit seinen aufwendigen visuellen Effekten und der atmosphärischen Inszenierung vorteilhaft ist.

Alternative Editionen von Die unendliche Geschichte:

