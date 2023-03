Einer der besten Filme aller Zeiten kriegt Remake: Robert Downey Jr. soll als Psycho-Cop in unfassbar große Fußstapfen treten

Vertigo wird neu verfilmt und wenn alles nach Plan läuft, mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle. Der Psycho-Thriller von Alfred Hitchcock gilt als einer der besten Filme aller Zeiten.

Ex-Iron Man Robert Downey Jr. hat seine nächste Rolle ins Auge gefasst und tritt damit in große Fußstapfen: Er will die Hauptfigur im Remake des Alfred Hitchcock-Klassikers Vertigo - Aus dem Reich der Toten aus dem Jahr 1958 spielen. Damals mimte die amerikanische Filmlegende James Stewart den Ex-Cop, der in einem Strudel der Obsessionen versinkt, und lieferte eine seiner düstersten Schauspielleistungen ab. Das ist nur einer der Gründe, warum Vertigo neben Citizen Kane häufig als einer der besten, wenn nicht gar der beste Film aller Zeiten gelistet wird.



Das ist über das Remake von Vertigo mit Robert Downey Jr. bekannt

Paramount hat sich die Rechte an dem Remake von Vertigo gesichert, wie Deadline exklusiv berichtet. Folgende Details sind gesichert (und von anderen Branchenseiten bestätigt):

Robert Downey Jr. will die Hauptrolle übernehmen

Steven Knight, der Schöpfer von Peaky Blinders - Gangs of Birmingham, Tom Hardys Taboo und Autor von Locke und Im Netz der Versuchung, übernimmt das Drehbuch



Downey Jr. soll die Verfilmung gemeinsam mit seiner Ehefrau und Geschäftspartnerin Susan Downey produzieren

Schaut euch hier den Trailer für das Original an:

Vertigo - 60th Anniversary Trailer (English) HD

Die Gespräche sind allem Anschein nach noch im Gange, Verträge wurden nicht unterschrieben.

Vertigo erzählt von einem obsessiven Ex-Cop

Hier die Story des Originals von Alfred Hitchcock: Polizist Scottie Ferguson (James Stewart) leidet an Höhenangst, seit er einen Kollegen bei der Verfolgung eines Verbrechers über Dächer in den Abgrund hat stürzen sehen. Eigentlich möchte er deswegen seine Arbeit aufgeben, als der ehemalige Schulfreund Gavin Elster (Tom Helmore) ihn bittet, seine Frau Madeleine (Kim Novak) zu beschatten. Diese scheint, wie sich herausstellt, vom Geist ihrer Großmutter besessen zu sein, welche sich mit 26 Jahren das Leben nahm.

Auch Madeleine stürzt sich in die Bucht von San Francisco und Scottie, der sie dabei beobachtet hat, kann ihr gerade noch das Leben retten und nimmt sie mit zu sich nach Hause. Scottie verliebt sich in die Unbekannte, doch der Fluch ist noch nicht gebrochen.

Warum das Original als einer der besten Filme aller Zeiten gilt

Als Vertigo 1958 ins Kino kam, blieb er finanziell hinter anderen Hitchcock-Filmen zurück und erhielt eher durchwachsene Kritiken. In den Folgejahren änderte sich jedoch die Rezeption, was 2012 in der Sight and Sound-Dekadenliste gipfelte. Das britische Filmmagazin lässt alle 10 Jahre die besten Filme aller Zeiten wählen und damals landete Vertigo zum ersten Mal auf Platz 1, noch vor Citizen Kane. Vergangenes Jahr kam die neue Liste raus und hier stand der Hitchcock-Thriller auf Platz 2 hinter dem Drama Jeanne Dielman.

Vertigo zeichnet sich durch eine traumartige Erzählung aus, die mithilfe von innovativen filmischen Mitteln in die derangierte Psyche von James Stewarts Held hinabreißt. Damit beeinflusste der Film zahlreiche Filmschaffende, von Francois Truffaut und Brian De Palma bis hin zu Christian Petzold. Selbst in einem unwahrscheinlichen Film wie Glass Onion: A Knives Out Mystery gibt es eine explizite Vertigo-Referenz.

Der neue Vertigo wäre nicht das erste Remake eines Klassikers von Alfred Hitchcock. Gus Van Sant versuchte sich 1998 an einer Neuverfilmung von Psycho, die damals überwiegend schlechte Kritiken erhielt. In der Zwischenzeit gewann der Film aber größeres Ansehen. 2020 startete bei Netflix der Thriller Rebecca, der im Schatten des gleichnamigen Hitchcock-Films stand.

Das Remake von Vertigo hat noch keinen Starttermin.