Einer der besten Horror-Filme aller Zeiten, der sein Publikum krank machte, kriegt Fortsetzung: Neuer Trailer entfesselt 50 Jahre alten Schrecken

Der Exorzist bekommt 50 Jahre nach Kinostart eine weitere Fortsetzung. Im neuen Trailer zum Sequel treffen die Heldin des Originals auf einen alten Dämon.

Horrorfilm bringt Schrecken nach 50 Jahren zurück: Wird das Publikum wieder krank?

Der Exorzist gilt nicht nur als Horrorfilm-Meisterwerk, sondern ist für die extreme Wirkung auf sein Publikum berüchtigt. Noch dieses JahrDer neue Trailer lässt Original-Heldin Chris MacNeil ( Ellen Burstyn ) auf den Dämon treffen, der bereits ihre Tochter im Film von 1973 quälte.

In Der Exorzist: Bekenntnis ergreift ein Dämon Besitz von zwei kleinen Mädchen. Vater Victor Fielding (Leslie Odom Jr.) sucht Hilfe bei Chris MacNeil, die vor Jahrzehnten eine ähnliche Tortur durchstehen musste. Im neuen Trailer verhöhnt der Dämon MacNeil mit dem Schicksal ihrer Tochter aus Teil 1.

Ob das Exorzist-Sequel ähnliche Wirkung wie das Original entfalten wird, ist fraglich. 1973 sollen sich Menschen reihenweise übergeben haben, fielen angeblich in Ohnmacht oder bekamen sogar einen Herzinfarkt (via New York Post ). 50 Jahre und Filme wie Terrifier 2 später scheint ein derartiges Chaos schwer vorstellbar.

Wann kommt Der Exorzist: Bekenntnis ins Kino?

Der Exorzist: Bekenntnis soll am 5. Oktober 2023 im Kino anlaufen. Neben Burstyn und Odom Jr. soll unter anderem Ann Dowd (Hereditary) vor der Kamera zu sehen sein. Regie führte David Gordon Green (Ananas Express).

