Einer der besten Horrorfilme aller Zeiten erscheint in 4 ultraschicken Sonder-Editionen – extrem limitiert

The Texas Chainsaw Massacre ist einer der schockierendsten Horrorfilme aller Zeiten. Turbine Medien bringt den Klassiker bald als Premium Edition in winziger Stückzahl raus.

Netflix hat kürzlich mit Texas Chainsaw Massacre vergeblich versucht, in die großen Fußstapfen eines der besten Horrorfilme aller Zeiten zu treten. Da greifen wir doch lieber zum Kettensägen-Original von Tobe Hooper.

Das originale Blutgericht von Texas erscheint am 25. März 2022 in mehreren 4K Premium-Editionen mit begrenzter Stückzahl und ultraschicken Slipcases. Hinzu kommt eine Uncut Triple-Feature-Edition mit maximaler Leatherface-Unterhaltung.

Nur 555 Stück gibt es: Diese Premium-Editionen von Texas Chainsaw Massacre erscheinen im März

Beim Label Turbine erscheint das Kettensägen-Massaker als 4K Ultra HD Premium Steelbook Edition im Limited Slipcase mit 4 unterschiedlichen Cover-Versionen, wobei jede Edition auf 555 Stück begrenzt ist. Dafür bekommt ihr den Film in 4K-Qualität und erstmals mit HDR und Dolby Vision sowie zahlreichen Extras auf insgesamt drei Discs.

Die 4 Premium Steelbooks im Turbine-Shop:

Der Preis beläuft sich jeweils auf 39,95 Euro. Dabei bleibt es aber nicht.

Texas Chainsaw-Horror erscheint auch als Uncut Triple Feature

Für 10 Euro weniger erhaltet ihr nämlich gleich drei Filme über Leatherface (und seine Familie): Texas Chainsaw Massacre, Tobes Hoopers Kult-Sequel The Texas Chainsaw Massacre 2 und das Prequel Leatherface - The Source of Evil – natürlich alle drei uncut.

Bei Amazon * ist das Uncut Triple Feature derzeit ausverkauft, aber bei Turbine bekommt ihr die Edition * noch. Für das 3-Disc-Blu-ray-Set mit umfangreichem Bonusmaterial bezahlt ihr 29,95 Euro.

