Einer der besten Quentin Tarantino-Filme endlich in 4K: Inglourious Basterds im limitierten Steelbook sichern

Quentin Tarantino hat mit Inglourious Basterds ein Meisterwerk geschaffen. Der Film erscheint in Deutschland endlich in 4K und ihr könnt euch das limitierte Steelbook sichern.

Mit Inglourious Basterds hat Quentin Tarantino einen Film gedreht, der sich wenig überraschend stark von allen anderen Streifen über den Zweiten Weltkrieg abhebt. Der 2009 erschienene Film ist in erster Linie natürlich ein Tarantino-Film, der mit den Mitteln des Kinos die Weltgeschichte komplett umschreibt.

Dieses Jahr wird Inglourious Basterds endlich an die aktuellen Standards des Heimkinos angepasst und bekommt in Deutschland die erste 4K-Veröffentlichung. Am 14. Oktober erscheint Tarantinos Meisterwerk als limitiertes Steelbook, das ihr euch jetzt schon bei Amazon vorbestellen* könnt.

Inglourious Basterds ist einer der besten Tarantino-Filme

In seiner ganz eigenen Art von Geschichtsstunde mixt der Regisseur wie gewohnt verschiedene Handlungsstränge in mehreren Kapiteln. Darin kombiniert Tarantino persönliche Rachegeschichte mit schräger Nazijagd-Kriegsaction und fesselnden Kammerspiel-Situationen, in denen geschliffene Worte wie Waffen eingesetzt werden, bevor es zu kurzen, aber umso heftigeren Gewalterschütterungen kommt.

Schaut unser Video, in dem wir den Kult rund um Quentin Tarantino erklären:

Darum ist Quentin Tarantino so beliebt! | Die Filme des Kultregisseurs erklärt

Durch den beeindruckenden Cast, der deutsche und internationale Stars wie Brad Pitt, Daniel Brühl und Mélanie Laurent vereint, ist Inglourious Basterds aber vor allem eine schauspielerische Sternstunde für Christoph Waltz.

Der Österreicher verkörpert seinen SS-Offizier Hans Landa als intelligentes, charmantes und teuflisches Monster, das Deutsch, Englisch, Französisch und teilweise Italienisch spricht. Dabei spielt Waltz alle anderen Darsteller:innen in gemeinsamen Szenen mühelos an die Wand. Zurecht bedeutete die Rolle für den Schauspieler den großen Durchbruch.

© Universal/Amazon Das neue 4K-Steelbook von Inglourious Basterds

Neben der 4K-Bildauflösung kommt die deutsche und englische Tonspur bei der neuen Inglourious Basterds-Veröffentlichung in DTS-HD MA 5.1. Das Bonusmaterial ist identisch mit bisherigen Blu-ray-Releases.

Zu den Extras zählen unter anderem eine Diskussion mit Quentin Tarantino, Brad Pitt und Elvis Mitchell, erweiterte und alternative Szenen, der Fake-Film-im-Film "Stolz der Nation" mit Daniel Brühl in kompletter Länge und ein Featurette über die echten Inglourious Basterds.

Ist Inglourious Basterds für euch auch einer der besten Tarantino-Filme?