Einer der besten Sci-Fi-Filme geht als Amazon-Serie weiter: Jetzt hat sie den letzten Meilenstein vor dem Start erreicht

Die Blade Runner-Reihe wird mit einer Amazon-Serie fortgesetzt: Blade Runner 2099 ist ein Sequel zum berühmten Sci-Fi-Meisterwerk. Die Dreharbeiten sind jetzt offiziell abgeschlossen.

1982 war die Zukunft berauschend, aber auch unendlich düster. Das zeigt sich zumindest im Sci-Fi-Meisterwerk Blade Runner. Fans von Ridley Scotts grandiosem Film können sich freuen: Sieben Jahre nach Blade Runner 2049 wird die Reihe bald in Form einer Amazon-Serie zurückkehren. Laut einer neuen Meldung sind wir Blade Runner 2099 so nahe wie nie.

Sci-Fi-Sequel Blade Runner 2099: Das steckt hinter der Amazon-Serie

Laut DiscussingFilm sind die Dreharbeiten zur Serie mittlerweile nämlich abgeschlossen. Ein konkretes Startdatum gibt es bisher zwar nicht, aber die Nachricht behauptet, Blade Runner "komme bald" zu Amazon Prime Video.

Über den Inhalt der Serie ist bisher nur wenig bekannt. Wie der Titel verrät, wird sie 50 Jahre nach Blade Runner 2049 spielen und soll eine "provokante" Geschichte erzählen. Die spannendsten Fakten bietet gegenwärtig vor allem das vielversprechende Casting.

Martial-Arts-Expertin Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) und Hunter Schafer (Cuckoo) werden nämlich die Hauptrollen übernehmen. Daneben sind unter anderem Tom Burke (Furiosa) und Mikkel Bratt Silset (Norsemen) vor der Kamera zu sehen.

Wie Screen Rant erfahren haben will, spielt Yeoh eine Replikantin am Ende ihres Lebens. In der Blade Runner-Welt handelt es sich bei Replikanten um menschenähnliche Maschinen mit künstlicher Intelligenz, die für die übrige Menschheit zur Bedrohung werden können. Sie werden von den titelgebenden Blade Runnern gejagt.

Ein Auftritt der bisherigen Franchise-Protagonisten Deckard (Harrison Ford) und K (Ryan Gosling) ist unwahrscheinlich.

