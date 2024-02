Einer der besten Sci-Fi-Filme jetzt bei Amazon Prime: Eine atemberaubende Reise durch Raum und Zeit, die euch das Herz bricht

Reale Zukunftsängste, geniale Musik und fantastische Bilder schaffen einen klasse Sci-Fi-Film. Fügt man die einzig wahre Geheimzutat hinzu, erhält man etwas noch Großartigeres – unseren heutigen Streaming-Tipp.

Realistische Zukunftsvisionen in Sci-Fi-Filmen sind oft erschreckend düster und kalt. Sie nehmen uns bewusst die Hoffnung auf eine bessere Welt und zeigen uns das schlimmstmögliche Ende, um eine Warnung zu sein. Doch manchmal wird dabei vergessen, dass wir dennoch mitfühlen wollen. Interstellar, der heute ab heute bei Amazon Prime im Abo streambar ist, lässt uns genau das tun.

Denn Christopher Nolan verbindet seinen Realismus und das Mahnmal an den Handlungsbedarf für unsere Generation nicht nur mit umwerfenden Bildern. Er addiert über die Hauptrollen von Matthew McConaughey, Anne Hathaway und Jessica Chastain die vielleicht wichtigste Zutat für jede erinnerungswürdige Geschichte: Emotionen, die alles auf ein völlig neues Niveau heben.



Interstellar auf Amazon Prime schickt seine Held:innen auf eine Mission ins All, um die Menschheit zu retten



Unser Planet stirbt, und wir mit ihm. Kaum eine Nutzpflanzenart kann noch auf der trockenen, von Staubstürmen heimgesuchten Erde wachsen. Die Versorgung mit Essen steht an oberster Stelle, weshalb auch Ingenieur und Raumfahrtpilot Cooper (Matthew McConaughey) gegen seinen Willen zum Farmer wurde.



Doch nun gibt es eine letzte Hoffnung für die Menschheit: Nahe dem Saturn hat die NASA ein Wurmloch entdeckt, das in eine völlig neue Galaxie führt. Eine Galaxie, in der es womöglich bewohnbare Planeten gibt. Erste Forscher wurden bereits dorthin geschickt, nun gilt es, sie und ihre Daten wiederzufinden und die Menschheit nach Möglichkeit umzusiedeln.



Warner Bros. Interstellar

Um der Menschheit und damit seinen Kindern eine Zukunft zu ermöglichen, lässt sich Cooper also überreden, eine Expedition ins Weltall zu begleiten. Seine Tochter Murph (McKenzie Foy) will ihn aufhalten, denn ob und wann ihr Vater zurückkehren wird, steht buchstäblich in den Sternen. Was ihn erwartet, ist ebenso unklar. Cooper setzt alles aufs Spiel: sein Leben, seine Familie und die Hoffnung auf ein Morgen.



Interstellar fühlt sich unglaublich real an und weiß genau, wie er uns das Herz brechen kann

Dreh- und Angelpunkt des gesamten Films ist trotz Quantenphysik und Relativitätstheorie nicht die Wissenschaft. Auch die Erforschung des Unbekannten tritt in den Hintergrund. Nicht einmal die Rettung der Menschheit ist die alleinige Fallhöhe. Nein, das Überleben der gesamten Erdbevölkerung wird permanent aufgewogen. Und zwar gegen das Simpelste, aber Bewegendste, das wir alle besitzen: Menschlichkeit.

Die enge Verbindung zwischen Menschen trägt den emotionalen Kern des Films. In jeder, unendlich persönlichen Form. Zwischen Partnern, zwischen einander ans Herz gewachsenen Freund:innen, Überlebenden – und zwischen Eltern und Kindern. Zwei Vater-Tochter-Beziehungen gehen in ihrer Intensität und Authentizität so richtig an die Nieren und machen selbst die surrealsten Umstände greifbar.

Warner Bros. Interstellar

Dabei ist keine dieser Beziehungen immer einfach oder verständnisvoll. Sie werden auf extrem harte Proben gestellt, leiden unter egoistischen, sturen Entscheidungen. Doch gerade dadurch werden sie so realistisch und ziehen uns erbarmungslos ins Herz einer Geschichte über Zukunft und grausamste Verluste – aber auch über Liebe und Zuversicht.



Einen Blick in eine faszinierende, nervenaufreibende und vielleicht sogar hoffnungsvolle Zukunft eröffnet euch Interstellar jetzt auf Amazon Prime als Teil des Streaming-Abos.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.