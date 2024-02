Einer der besten Serienkiller-Filme war 18 Jahre indiziert: Die beste erhältliche Fassung ist schon fast vergriffen

Dieser verstörende und wegen seiner Gewaltdarstellung lange Zeit indizierte Serienkiller-Film mit einem Star aus The Walking Dead und Guardians of the Galaxy erscheint in neuer Fassung, doch es gibt auch noch eine besondere Limited Edition.

Der 1986 erschienene Henry - Portrait of a Serial Killer mit Michael Rooker in der Hauptrolle basiert lose auf einem echten Fall und eckte mit seiner schonungslosen Darstellung in mehreren Ländern an – darunter auch in Deutschland, wo von 1994 bis 2012 eine Indizierung der Uncut-Version bestand.

Am 8. Februar erscheint der Film in einer neuen Standardfassung in 4K Ultra-HD mit zusätzlicher Blu-ray * sowie einzeln auf normaler Blu-ray * uncut mit FSK 18-Siegel bei Amazon. Darüber hinaus könnt ihr euch aktuell aber auch die 2022 erschienene und fast vergriffene 4K-Erstveröffentlichung im edleren Mediabook als Limited Edition * mit mehr Bonusmaterial sichern.

Darum geht es in Henry - Portrait of a Serial Killer

Der unauffällige, aber vorbestrafte Mörder Henry (Michael Rooker) und sein älterer Kumpel Otis (Tom Towles) kennen sich aus dem Knast und hausen zusammen in einem heruntergekommenen Apartment in Chicago. Hin und wieder geht Henry auf Streifzug und mordet hemmungslos, ohne ersichtliches Motiv.



Auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann stößt Otis' jüngere Schwester Becky (Tracy Arnold) hinzu, zu der sich Henry hingezogen fühlt. Henry und Otis gehen derweil dazu über, gemeinsam zu morden, wovon Becky nichts ahnt. Der Film von John McNaughton basiert lose auf dem Fall von Henry Lee Lucas , der 600 Morde für sich reklamierte, dem aber offiziell nur 3 Morde zugeordnet werden.

Kompromisslose Direktheit und beklemmende Tragik



Die gnadenlose Inszenierung von Henry - Portrait Of A Serial Killer schaffte es in der Vergangenheit auch schon mal in unsere Top 7 der gefährlichsten Film-Serienkiller. Zudem konnte sich der Streifen laut FILMSTARTS einen Platz im populären Ratgeber „1001 Movies You Must See Before You Die“ sichern.

Gemäß FILMSTARTS bietet Henry - Portrait Of A Serial Killer einen starken Kontrast zu Serienkiller-Filmen, "die als launige Metzelparty" daherkommen, und zu typischen True-Crime-Produktionen. Statt deren Leichtigkeit wird auf kompromisslose Direktheit und beklemmende Tragik gesetzt, heißt es.

