Steven Spielberg liebt diesen Film: Neuer Action-Blockbuster bricht einen der beeindruckendsten James Bond-Rekorde

In wenigen Wochen startet einer der größten Action-Blockbuster des Jahres im Kino. Sogar die James Bond-Reihe zittert in Angesicht der bärenstarken Stunt-Arbeit, die hier geleistet wird.

Gerade noch war Ryan Gosling als Ken im Barbieland unterwegs, da kündigt sich der nächste Blockbuster mit dem Hollywood-Star an. In The Fall Guy ist er zusammen mit Oppenheimer-Star Emily Blunt in einer Liebeserklärung an das Action-Kino zu sehen. Seit der Premiere beim South by Southwest-Festival erntet der Film euphorische Reaktion. Sogar Steven Spielberg (West Side Story) ist ein Fan.

The Fall Guy mit Ryan Gosling und Emily Blunt stellt James Bond mit Stunt-Rekord in den Schatten

Den ersten Stimmen zu The Fall Guy ist vor allem eine Sache zu entnehmen: Der Action-Kracher begeistert mit außerordentlich guter Stunt-Arbeit. Genau das ist auch das Thema des Films. Gosling schlüpft in die Rolle des Stuntman Colt Seavers, der bereits in der Serie Ein Colt für alle Fälle in den 1980ern aufregende Abenteuer erlebte.

Die Neuauflage wurde von Action-Experte David Leitch inszeniert, der alle Register seines Könnens zieht. Nach John Wick, Bullet Train und Co. bricht er mit The Fall Guy einen Weltrekord. Stuntman Logan Holladay überschlägt sich achteinhalb (!) Mal mit dem Auto. Der vorherige Rekordhalter in dieser Disziplin: James Bond.

Hier könnt ihr euch das Making-of des Mega-Stunts anschauen:

The Fall Guy - Featurette Cannon Rolls (English) HD

Im Video könnt ihr euch anschauen, wie der gefährliche Stunt entstanden ist. Leitch und sein Team erklären ihre Herangehensweise bei den sogenannten Cannon Rolls. Hierbei handelt es sich um einen Stunt, bei dem unter dem Auto eine Vorrichtung angebracht wird, die einer Kanone gleicht und durch Auslösen das Auto in die Luft schleudert.

Achteinhalb Überschläge hat noch kein Film zuvor geschafft. Der bisherige Rekord liegt bei Casino Royale. Wenn ihr euch erinnert: Kurz vor dem finalen Akt rast Daniel Craigs Bond mit seinem Aston Martin über die Straße. Als er dort die gefesselte Vesper Lynd entdeckt, reißt er das Steuer herum und überschlägt sich siebenmal.

Durchgeführt wurde der Stunt allerdings nicht von Craig. Stattdessen saß der Stuntman Adam Kirley hinter dem Steuer. The Fall Guy will nun diesen unsichtbaren Menschen der Branche Tribut zollen, ähnlich wie Quentin Tarantino mit seiner Kino-Hommage Once Upon a Time ... in Hollywood, in der Brad Pitt einen Stuntman verkörpert.

Steven Spielberg liebt The Fall Guy: Ryan Gosling erzählt von seiner Begegnung mit dem Meister-Regisseur

Wo wir gerade bei großen Hollywood-Namen sind: The Fall Guy hat einen besonderen Fan gefunden. Wie Gosling im Interview mit Variety verrät, zeigte sich niemand Geringeres als Steven Spielberg äußerst begeistert von dem Film.

Universal Ryan Gosling und Emily Blunt in The Fall Guy

Gosling erzählt:

Ich sah Steven Spielberg in meine Richtung gehen. Ich kenne Steven Spielberg nicht. Ich dachte, der kommt auf keinen Fall, um mit mir zu reden. Und doch kam er immer näher, und dann dachte ich, ich weiß genau, was jetzt passieren wird. Ich werde auf ihn zeigen, und er wird sagen: 'Nicht du, sondern hinter dir.' Also werde ich das nicht tun.

Doch Spielberg wollte mit Gosling reden:

Schließlich sagte ich: 'Ich?'. Und er sagte: 'Ja, du.' Ich sage: 'Tut mir leid, ich dachte nicht, dass du mit mir reden wollen würdest. Ich stand auf, er umarmte mich und sagte: 'Ich habe gerade The Fall Guy gesehen und ihn geliebt.'

Damit ist es offiziell. The Fall Guy hat nicht nur Stunt-Geschichte geschrieben, sondern auch Spielbergs Segen erhalten. Wenn das nicht die perfekten Voraussetzungen für einen krachenden Sommer-Blockbuster sind. Die Kritiken sind dem Film bisher sehr positiv gestimmt. Bei Metacritic kommt The Fall Guy auf 79 von 100 Punkten im Durchschnitt. Rotten Tomatoes zählt derweil 90 Prozent positive Besprechungen.

Action-Kracher im Kino: Wann startet The Fall Guy?

Ein paar Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis The Fall Guy von seiner Festival-Premiere in die deutschen Kinos kommt. Ab dem 30. April 2024 erobert die romantische Action-Komödie die große Leinwand und bringt den Kinosaal zum Beben.