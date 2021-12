Wichtiger Marvel-Star angeblich raus aus dem MCU – wegen Impfverweigerung

Verliert das Marvel Cinematic Universe eine Darstellerin, weil sie sich nicht impfen lassen will? Wir untersuchen ein glaubhaftes Gerücht, das große Auswirkungen im MCU haben könnte.

Einem plausiblen Gerücht zufolge will der Black Panther-Star Letitia Wright das Marvel Cinematic Universe verlassen. Hintergrund sei ihre Weigerung, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Würde sich die Nachricht tatsächlich bewahrheiten, stünden Disney und die ohnehin gebeutelte Black Panther-Fortsetzung Wakanda Forever vor einer immensen Herausforderung.

Ein Blick in die Marvel-Zukunft mit Black Panther 2

Wie geht ein Weltkonzern mit einer bekannten Impfgegnerin in seinen Reihen um? Der Fall ist heikel. Letitia Wright gehört zu den wichtigsten Gesichtern der jungen MCU-Generation. Ihre Figur Shuri, eine begabte Ingenieurin, gilt als derzeit intelligentester Marvel-Charakter.

Marvel-Star vor Ausstieg? Warum wir das Gerücht ernst nehmen müssen

Bekanntlich ist die Produktion von Black Panther 2 derzeit unterbrochen. Letitia Wright hat sich während des Drehs ernsthaft verletzt , die Arbeiten sollen erst im Januar 2022 weitergehen. Dem Gerücht zufolge will Wright nun nicht mehr zum Set zurückkehren, weil sie weiterhin die Impfung verweigert.

Das Gerücht stammt von Giant Freakin Robot . Das Portal und seine Insider-Berichte sind nicht vergleichbar mit denen anerkannter Branchenmagazine wie etwa Variety, das von jahrzehntealten Beziehungen profitiert. Allerdings beruft sich die Seite auf eine Insider-Quelle, die sich in der Vergangenheit als verlässlich erwiesen hat. Und das Gerücht wirkt keineswegs aus der Luft gegriffen. Es wäre die logische Folge monatelangen Brodelns um Black Panther und Letitia Wright.

Fakten unterstützen das Gerücht: Was für den Marvel-Ausstieg von Letitia Wright spricht

Letitia Wright ist laut Quellen von sowohl Hollywood Reporter als auch Newsweek weiterhin ungeimpft .

als auch . Letitia Wright gilt als erklärte Impfgegnerin, sie vertrat vor einem Jahr bei Twitter Anti-Impf-Positionen . Sie soll zudem auf dem Black Panther-Set wiederholt entsprechende irreführende Informationen verbreitet haben. Diesen Berichten hat Wright widersprochen . Die Tweets sind inzwischen gelöscht, genauso Wrights Social Media-Accounts.

. Sie soll zudem auf dem Black Panther-Set wiederholt entsprechende haben. . Die Tweets sind inzwischen gelöscht, genauso Wrights Social Media-Accounts. Es bleibt ihr Status als mutmaßlich ungeimpfte Schauspielerin und Impfgegnerin. Wenn Wright bei ihren bisherigen Positionen bleibt, hat sie gar keine andere Wahl, als Black Panther 2 zu verlassen. Einem Bericht des Hollywood Reporter zufolge verhängt Disney für alle Angestellte eine Impflicht. Wright würde als ungeimpfte Person eine Gefahr für ihre Kolleginnen und Kollegen und die Film-Crew darstellen.

Für eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses von Letitia Wright sprechen auch äußere Faktoren:

Disney setzt seine Impfregeln offenbar rigoros durch: Im November kehrte Emilio Estevez nach einem Streit über die Impfpflicht bei der Disney+-Serie Mighty Ducks nicht für die 2. Staffel zurück, berichtet Deadline . Estevez selbst behauptet , kein Impfgegner zu sein.

. Estevez selbst , kein Impfgegner zu sein. Disney zögert nicht, auch wichtige Darsteller:innen aus ihren Verträgen zu entlassen. Anfang des Jahres flog Gina Carano aus der Star Wars-Serie The Mandalorian, nachdem sie sich unter anderem antisemitisch geäußert hatte.

Wenn sich der Ausstieg bewahrheitet: Welche Optionen hätte Marvel?

Sollte Wright wirklich die laufenden Dreharbeiten verlassen, käme dies einem Desaster gleich. Die Produktion stünde vor einem Scherbenhaufen und müsste umdisponieren.

Shuri könnte nachträglich aus dem Film geschrieben, bereits gedrehte Szenen nicht verwendet werden. Marvel und Disney könnten für Shuri einfach eine andere Darstellerin casten, wie Inverse vorschlägt. Die MCU-Serie Loki etablierte zudem "Varianten" in der Welt, also unterschiedliche Versionen derselben Marvel-Charaktere. Seitdem sind Figuren und ihre Darsteller:innen weniger eng aneinander geknüpft.

Und für die fernere Zukunft? Nach dem Tod von Black Panther-Darsteller Chadwick Boseman gingen viele davon aus, dass Letitia Wright die von ihm hinterlassene Lücke füllt. Nicht unbedingt als neue Black Panther, aber sozusagen als erste Heldin von Wakanda. Dass das passiert, wird immer unwahrscheinlicher – unabhängig davon, ob sich dieses Gerücht um Letitia Wrights Ausstieg bestätigt.



