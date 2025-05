Einer der einflussreichsten Sci-Fi-Titel aller Zeiten verlässt Netflix nächsten Monat

Netflix löscht im Juni 2025 vier Sci-Fi-Filme, die seit fast 50 Jahren ein ganzes Subgenre definieren. Letzte Chance, ganz große Mecha-Action mit Tradition zu erleben.

Als die Sci-Fi-Mecha-Serie Mobile Suit Gundam 1979 in Japan erschien, war das Anime-Medium für immer transformiert. Es handelte sich dabei zwar nicht um die erste Riesenroboterserie, wohl aber um die mit Abstand einflussreichste, die mittlerweile über 50 Titel und über 500 Millionen verkaufte Modellbausätze auf dem Buckel hat.

Streamen kann man das Original seit einigen Jahren in Compilation-Film-Form bei Netflix, wo man jetzt nur noch wenig Zeit hat, diese anzusehen.

Netflix nimmt Sci-Fi-Meilenstein Gundam aus dem Programm: 4 Filme verschwinden im Juni 2024

Laut What's on Netflix verabschieden sich die folgenden vier Gundam-Filme am 18. Juni 2025 aus dem Angebot des Streaming-Giganten:

Bei den ersten drei Filmen handelt es sich um eine Zusammenfassung der Anime-Originalserie, der vierte Teil ist die Fortsetzung dazu. Weiterhin verfügbar bleiben jedoch die neueren Franchise-Titel Mobile Suit Gundam SEED Freedom, Mobile Suit Gundam Hathaway und Gundam: Requiem for Vengeance.

Der Einfluss von Gundam auf Anime und Sci-Fi kann kaum genug betont werden. Das Franchise ist sozusagen das animierte Star Trek Japans mit mehreren komplexen Zeitebenen und abwechslungsreichen Inkarnationen.

Weder Transformers noch Neon Genesis Evangelion oder Pacific Rim würde es ohne die Gundam-Vorbilder geben. Mit seinen höchstpolitischen Erzählungen, die oft einen Antikriegsanstrich besitzen, hatte das Sci-Fi-Franchise aber auch Einfluss auf Filme und Serien, die nicht in die Mecha-Ecke gehören.

Darum geht es in der Mobile Suit Gundam-Originalserie, die bei Netflix als Film-Trilogie vorliegt

Die Gundam-Originalserie zeichnet eine futuristische Welt, in der die Menschheit längst mit Kolonien, Raumschiffen und Raumstationen das All besiedelt hat. Als das Herzogtum Zeon eine Kolonie der Föderation angreift, zu der auch die Erde zählt, beginnt ein erbitterter Unabhängigkeitskrieg mit schwerstem Kriegsgerät. In diesen wird auch der Teenager Amuro Ray hineingezogen, der unverhofft zum Piloten des Gundam-Prototypen RX-78 wird und sich der Crew der mobilen Kampfstation White Base anschließt.

Hier das ikonische Opening zur Gundam-Originalserie:

Vater des Gundam-Franchise ist der mittlerweile 83-jährige Yoshiyuki Tomino, der bis heute in das umfangreiche Sci-Fi-Unterfangen involviert ist.