Einer der größten deutschen Kultfilme kehrt nach 24 Jahren zurück: Der erste Trailer entfesselt neuen Cast und einen unvergesslichen Sommer

Vor 24 Jahren erschien mit Mädchen, Mädchen die deutsche Antwort auf American Pie und avancierte hierzulande zum absoluten Kultfilm. Dieses Jahr wird die Teenie-Komödie neu aufgelegt.

Teenie-Komödien waren um die 2000er-Wende so angesagt wie kaum ein anderes Filmgenre. Um American Pie, Eiskalte Engel oder Clueless kamen reihenweise Titel in die internationalen Kinos, die heute als absoluter Kult gelten. 2001 erschien mit Mädchen, Mädchen die deutsche Antwort auf die US-Vertreter, die das Genre hierzulande prägte wie keine Zweite und dazu heutigen Stars wie Karoline Herfurth, Max Riemelt oder Diana Amft den Weg in den deutschen Schauspielhimmel ebnete.

24 Jahre später wird die Teenie-Komödie mit aktualisiertem Cast für eine neue Generation neu aufgelegt. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu Mädchen Mädchen:

Mädchen Mädchen - Trailer (Deutsch) HD

24 Jahre nach Mädchen, Mädchen: Der "Hot Girl Summer" einer neuen Generation

Das Mädchen, Mädchen-Remake dreht sich um die drei besten Freundinnen Inken (Kya-Celina Barucki), Lena (Nhung Hong) und Vicky (Julia Novohradsky), die diesen Sommer ein besonderes Ziel verfolgen: Sie möchten endlich ihren ersten Orgasmus erleben. Während Inken mit ihrem Freund Tim (Jason Klare) schon einen Jungen an ihrer Seite hat, mit dem es jedoch nicht so recht klappen will, traut sich Lena endlich ihren Schwarm Nick (Jamie Lee Williams) anzusprechen.

Vicky holt sich anstatt eines Orgasmus jedoch erstmal nur Vaginalpilz. Dass Inkens bester Freund Flin (Yoran Leicher) endlich aus der Friendzone ausbrechen will, macht das Chaos komplett. Werden die drei doch noch den "Hot Girl Summer" ihrer Träume erleben?

Während sich die Neuauflage inhaltlich stark an der Vorlage orientiert, soll der Film mit einigen zeitgemäßen Änderungen versehen worden sein. Das spiegelt sich unter anderem in einem diverseren Cast wider. Ob der sexistische 2000er-Humor ebenfalls aktualisiert wurde, dürfen wir dagegen mit Spannung erwarten. Dass hinter der Kamera im Vergleich zum Original viele Frauen am Werk waren, macht jedenfalls Hoffnung: Mädchen Mädchen wurde von Martina Plura nach einem Drehbuch von Kathi Kiesl inszeniert.

Aktuell steht noch nicht fest, mit welchen Cameo-Auftritten des Original-Casts wir in Mädchen, Mädchen rechnen dürfen. Karoline Herfurth verriet uns jedoch im Moviepilot-Interview, dass sie aus Zeitgründen nicht dabei sein konnte.

Wann kommt Mädchen, Mädchen ins Kino?

Mädchen, Mädchen wird am 3. Juli 2025 in die deutschen Kinos einziehen. Neben Barucki, Nong und Novohradsky sind in dem Film unter anderem Annette Frier und Henning Baum in Gastrollen zu sehen.