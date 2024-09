Einer der größten Kultfilme, den jeder Filmfan gesehen haben muss: Sichert euch den Klassiker in der neuen 4K-Edition

In der irren Komödie Fear and Loathing in Las Vegas begleiten wir Johnny Depp auf einem wahnwitzigen Drogentrip. Der Kultfilm basiert auf wahren Erlebnissen und erscheint in einer neuen 4K-Edition.

Hunter S. Thompson gehört zu den exzentrischsten Schriftstellern der amerikanischen Literatur. Seine autobiografischen Romane erzählen unter anderem von seinen Drogeneskapaden, die im Kultfilm Fear and Loathing in Las Vegas bestens zur Geltung kommen.

Der Kultfilm mit Johnny Depp erscheint am 17. Oktober 2024 in bester 4K-Qualität in einer 3-Disc Special Edition * und kann bereits jetzt vorbestellt werden.



Fear and Loathing in Las Vegas: Holt euch das Fledermausland ins Heimkino

"Wir können hier nicht halten, das ist Fledermausland." Das ist eines der vielen legendären Zitate aus Fear ans Loathing in Las Vegas. Darin begibt sich der Sportjournalist Raoul Duke (Depp) auf einen Roadtrip, um über ein Autorennen in der Wüste zu berichten. Doch das Ereignis gerät schnell in den Hintergrund, denn Duke und sein Anwalt Dr. Gonzo (Benicio del Toro) haben jede Menge Drogen im Gepäck.

Johnny Depp ließ Asche von Hunter S. Thompson ins All schießen

Absolut legendär verkörpert Depp mit gelb getönter Sonnenbrille und Halbglatze den Schriftsteller und seine Halluzinationen im Drogenrausch. Nach Fear and Loathing in Las Vegas begann eine jahrelange Freundschaft zwischen dem Schauspieler und dem Autor. Es war auch Depp selbst, der das Manuskript zu Rum Diary fand und Thompson dazu drängte, es zu veröffentlichen und mit ihm in der Hauptrolle verfilmen zu lassen (via Collider ).

Wie tief die Freundschaft der beiden war, zeigt auch, dass Depp die unglaublichen Kosten von 3 Millionen US-Dollar für Thompsons Beerdigung übernahm (via The Guardian ). Denn der exzentrische Schriftsteller wollte ebenso legendär beigesetzt werden, wie er gelebt hatte und ließ seine Asche in den Weltraum schießen.

Fear and Loathing in Las Vegas in 4K mit jeder Menge Bonusmaterial

Die irren Drogeneskapaden könnt ihr jetzt erstmals im vollständig synchronisierten Director's Cut in einer neuen 4K-Edition erleben. Auf einer Bonus-Disc findet ihr jede Menge Bonusmaterial. Unter anderem eine zweistündige Dokumentation über das Leben und Schaffen von Hunter S. Thompson, die von Johnny Depp erzählt wird. Des Weiteren gibt es als Extras Interviews, Audiokommentare, Featurettes, Behind the Scenes und vieles mehr.



