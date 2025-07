Einer der größten Kultfilme wird fortgesetzt: Konkurrenz für Spaceballs 2 und Die nackte Kanone 4

Nicht nur große Blockbuster-Franchises bringen Legacy-Fortsetzungen ins Kino. Auch aus dem Comedy-Bereich erwarten uns dieser Tage einige unerwartete Nachfolger. So auch dieser Film.

Liam Neeson ist der Star eines neuen Die nackte Kanone-Films und Mel Brooks kehrt in der Star Wars-Parodie Spaceballs 2 zurück: Als wäre damit der Gipfel der unerwarteten Comedy-Fortsetzungen noch nicht erreicht, kündigt sich nun das sehr, sehr späte Sequel zu einem absoluten Kultfilm an: Spinal Tap II: The End Continues.

Mit dieser Entwicklung haben vermutlich nicht einmal die eingefleischtesten Fans des Originals von 1984 gerechnet. This Is Spinal Tap schildert den Aufstieg der fiktiven Heavy-Metal-Band Spın̈al Tap. Der Film gilt als eine der einflussreichsten Mockumentarys. Hierbei handelt es sich um vermeintlich echte Dokumentationen.

This Is Spinal Tap geht weiter: Erster Trailer zu Teil 2 der kultigen Mockumentary erobert das Internet

Nach über vier Dekaden kommt jetzt tatsächlich Teil 2 ins Kino und bringt alle Stars des Originals zurück, angefangen bei Rob Reiner, der damals mit This Is Spinal Tap sein Regiedebüt ablieferte und vor der Kamera als Regie-Anfänger Martin "Marty" Di Bergi zu sehen war, der engagiert wurde, um eine Spın̈al Tap-Doku zu drehen.

Der erste Trailer zu Spinal Tap II: The End Continues:

Spinal Tap II: The End Continues - Trailer (English) HD

Auch in der Fortsetzung übernimmt Reiner wieder die Metarolle neben seiner Tätigkeit als Regisseur des Films. An seine Seite gesellt sich das Spın̈al Tap-Trio Christopher Guest als Nigel Tufnel, Michael McKean als David St. Hubbins, Harry Shearer als Derek Smalls. Außerdem nicht fehlen darf Fran Drescher in der Rolle von Bobbi Flekman.

Für Musik- und Konzertfans ist Spinal Tap II: The End Continues ein Muss. Nicht zuletzt wartet der Film mit zahlreichen Gastauftitten auf. Beatles-Legende Paul McCartney schaut vorbei, genauso wie Elton John und Lars Ulrich von Metallica. Weiteren bestätigte Cameos sind Questlove, Trisha Yearwood, Chad Smith und Garth Brooks.

Die Geschichte erzählt von einem großen Reunion-Konzert, das 15 Jahre nach dem letzten Auftritt der Band stattfinden soll. Wer braucht Taylor Swift: The Eras Tour und Renaissance: A Film by Beyoncé, wenn der verpeilteste Act aller Zeiten wieder auf der Bühne steht? Der Trailer stimmt auf ein herrlich-chaotisches Vergnügen ein.

Wann startet Spinal Tap II: The End Continues?

In den USA erscheint der Film bereits am 22. September 2025. Wann und wie Spinal Tap II: The End Continues nach Deutschland kommt, steht leider noch nicht fest.