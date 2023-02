Netflix-"Serienkiller" kritisiert Dahmer: Penn Badgley aus You versteht Obsession mit Mördern nicht, obwohl er selbst einen spielt

Seit letzter Woche gibt es die erste Hälfte der 4. Staffel von You bei Netflix. Hauptdarsteller Penn Badgley steht dem Serienkiller-Hype überaus kritisch gegenüber.

Joe Goldberg ist zurück und begibt sich auf die Suche nach neuen Opfern. In der 4. Staffel von You – Du wirst mich lieben nimmt Penn Badgley erneut den Part des verführerischen Serienkillers auf, der maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass der Serienkiller-Hype neu entfacht ist, wie zuletzt die Dahmer-Serie bei Netflix bewiesen hat.

Badgley steht der Obsession mit Serienkillern sehr kritisch gegenüber. Bereits in der Vergangenheit hat er das Verhalten von Fans hinterfragt, die Joe Goldberg glorifizieren. Einerseits macht ihn die Serie bewusst zum unwiderstehlichen Antihelden. Andererseits gibt es viele Momente, bei denen alle Alarmglocken läuten sollten.

Serienkiller-Obsession: You-Star Penn Badgley ermahnt Fans und Netflix

Anlässlich der Veröffentlichung der neuen Folgen äußert sich Badgley erneut zu der Thematik. Im Gespräch mit Entertainment Tonight fordert er die Fans auf, sich die Serie genau anzuschauen. Mahnende Worte teilt er auch an Netflix aus.

Zugegeben: In unserer Serie sollt ihr euch in [Joe] verlieben. Das geht auf unsere Kappe. Aber Ted Bundy? Da gibt es keine Ausreden. Jeffrey Dahmer? Dafür ist ... Netflix verantwortlich. Das lastet definitiv auf den Schulter von Netflix.

So ganz erklären kann sich Badgley den Hype nicht. Das Phänomen Serienkiller in Film und Fernsehen ordnet er kurz unter dem Stichwort "seltsam" ein.

Hier könnt ihr den Trailer zu You Staffel 4 schauen:

You - S04 Ankündigungs-Teaser (Deutsch) HD

Am 9. Februar 2023 wurden die ersten fünf Folgen der 4. Staffel von You bei Netflix veröffentlicht. Die zweite Staffelhälfte trifft am 9. März 2023 ein und umfasst weitere fünf Kapitel, in denen Joe Goldberg in London sein Unwesen treibt.



