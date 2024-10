Einer der größten Netflix-Hypes geht jetzt weiter: Sci-Fi-Horror Der Schacht 2 enthüllt erst nach einer Stunde Verbindung zu Teil 1

Der Netflix-Film Der Schacht 2 entführt uns ab heute erneut in das futuristische Gefängnis, das wir vor fast fünf Jahren zum ersten Mal besuchten. Das Sequel ist jedoch (fast) kein Sequel.

Vor über vier Jahren begeisterte Der Schacht bei Netflix als düstere Zukunftsvision mit der Erzählung eines vertikalen Gefängnisses. Jetzt kehrt Der Schacht 2 zurück, um eine neue Geschichte an diesem grausamen Ort zu erzählen. Wie genau das zum ersten Teil passt, verrät der neue Film allerdings erst nach 60 Minuten.

Netflix' Sci-Fi-Horror ist zurück: Der Schacht 2 hat einen Terror-Jesus und Pizza als Tötungsgrund

Das Konzept von Der Schacht 2 ist dasselbe wie im ersten Film, der ebenfalls von dem spanischen Regisseur Galder Gaztelu-Urrutia inszeniert wurde: In einem Schacht mit 333 Stockwerken sitzen mehrere Häftlinge ein, jeweils zwei auf jeder Etage. Hier erwacht Perempuan Milena Smit) auf einer Ebene mit Zamiatin (Hovik Keuchkerian). Einmal am Tag fährt eine Plattform mit Essen von oben nach unten durch die Zellen, was bedeutet, dass die Menschen ganz oben reichlich und die weiter unten meist nicht genug Nahrung erhalten.

Im zweiten Teil des Sci-Fi-Thrillers versuchen die Häftlinge, sich zu organisieren: Alle dürfen nur das essen, was sie vor ihrem Einsitzen im Schacht als Mahlzeit bestellt haben. Wer Pizza als Lieblingsessen angegeben hat, darf also nur die Pizza vom Beton-Tisch nehmen. Aber natürlich halten sich nicht alle an die Regeln. Deshalb hat sich eine extremistisch-religiöse Gruppierung um eine Messias-Figur gebildet, die auf deren Weisung hin das neue Gefängnisgesetz durchsetzt – zur Not mit harten Strafen, die von abgetrennten Gliedmaßen bis zu zerrissenen Körpern reichen können.



Während schon Teil 1 nicht zimperlich mit Gewaltdarstellungen umging, setzt Der Schacht 2 bei Netflix noch eins drauf. Die gerechte Verteilung des Essens mag ein ehrbares Ziel sein, die blutigen Methoden zu dessen Durchsetzung müssen jedoch bald infrage gestellt werden. Das zumindest findet Hauptfigur Perempuan mit wechselnden Mithäftlingen wie Natalia Tena (Harry Potter) für sich heraus. Wir hingegen erfahren erst nach einer Stunde, wie die "Fortsetzung" zum Originalfilm fasst.

Netflix' Der Schacht 2 ist nur 1 Minuten lang eine Fortsetzung

Achtung, es folgen Spoiler zu Der Schacht 2 bei Netflix: Mit seinen vielen neuen Figuren, die in das altbekannte Szenario von Teil 1 geworfen werden, bleibt lang unklar, wie der neue Film mit dem Original verbunden ist. Die 2 im Titel würde ein Sequel nach den Ereignissen des ersten Sci-Fi-Horror-Ausflugs nahelegen, doch niemand spielt auf die Taten der vorigen Hauptfigur Goreng (Iván Massagué) an.

Zwischenzeitlich drängt sich deshalb die Vermutung auf, dass vielleicht mehrere Schächte existieren, sodass wir einfach in einem parallelen Gefängnis gleicher Bauart gelandet sind. Erst nach exakt 60 Minuten Laufzeit entpuppt sich Der Schacht 2 dann allerdings als Prequel, also als Vorgeschichte.

Denn nach einer Stunde erscheint plötzlich ein bekanntes Gesicht: Trimagasi (Zorion Eguileor), Gorengs erster Zellengenosse. Der ältere Herr, der durch seine besonders scharfen Messer einen bleibenden Eindruck hinterließ, wird Perempuans dritter Etagen-Mitbewohner. Da Trimagasi in Teil 1 allerdings gestorben ist, kann Der Schacht 2 nur vor den Ereignissen des ersten Films spielen. Beziehungsweise gegen Ende auch eine kurze Zeit lang parallel dazu.

Das zeigt der Schluss des Netflix-Films, denn dann kommt Der Schacht 2 am selben Punkt an, wo Der Schacht aufhörte: In der untersten Etage des Gefängnisses, wo ein Mädchen auf der Essens-Plattform aufwärts geschickt wird. Hier wir Der Schacht 2 dann doch noch kurz zur Fortsetzung, wenn die zwei Filme und Hauptfiguren sich überschneiden und die Handlung für wenige Momente weitererzählt wird.

