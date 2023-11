Einer der größten Western-Klassiker mit John Wayne erscheint erstmals auf Blu-ray: 162 Minuten Laufzeit für eine historische Schlacht

Westen können sich auf eine echte Premiere freuen, denn Alamo erscheint erstmals auf Blu-ray. Bei der Mischung aus Western und Kriegsfilm steht John Wayne nicht nur vor der Kamera, sondern führte auch Regie.

Filmlegende John Wayne war von der historischen Geschichte um den texanischen Unabhängigkeitskrieg so begeistert, dass er alle Hebel in Bewegung setzte, um den Film Alamo zu realisieren. Nicht nur vor der Kamera gibt er sein Talent zum Besten, er finanzierte Alamo auch und führte unterstützt von John Ford Regie. Der Western-Klassiker mit einer Laufzeit von 162 Minuten kann erstmals auf Blu-ray im Heimkino genossen werden.

Am 7. Dezember erscheint Alamo auf Blu-ray und ihr könnt ihn bereits jetzt vorbestellen. Im Bonusmaterial sind Trailer, Dokumentationen und eine Galerie enthalten.

John Wayne verschuldete sich für Alamo

Schon bevor die Produktion überhaupt losging, traf John Wayne auf einige Hindernisse, vor allem was die Finanzierung des historischen Epos anbelangte. Stolze 12 Millionen US-Dollar kostete der Film, davon finanzierte Wayne selbst über 1,5 Millionen Dollar, was heute einem Wert von ca. 9 Millionen US-Dollar entspricht. Um diese gigantische Summe aufzubringen, nahm er unter anderem eine zweite Hypothek auf sein Haus auf. (via Express )

Amazon/ ‎ PLAION PICTURES Ganze sieben Oscar-Nominierungen erhielt Alamo.

Ein Investment, das sich gelohnt hat, denn Alamo spielte 20 Millionen US-Dollar ein und wurde zusätzlich für sieben Oscars nominiert. In den Kategorien Bester Schnitt, Beste Filmmusik, Bester Song, Bester Nebendarsteller, Beste Kamera und Bester Film ging Alamo zwar leer aus, doch für den Besten Ton konnte der Western den Oscar für sich gewinnen. Außerdem erhielt die Filmmusik einen Golden Globe.

Darum geht es in Alamo

Alamo spielt im Jahre 1836 in San Antonio. Als Texas seine Unabhängigkeit gegenüber Mexiko erklärt, will der mexikanische Diktator Santa Anna mit seiner 7.000 Mann starken Armee die Herrschaft über die neue Republik gewinnen. 187 Aufständische stellen sich in der Mission El Álamo dem übermächtigen Gegner. Die Texaner werden von Davy Crocket (John Wayne) und Jim Bowie (Richard Widmark) angeführt in einem hoffnungslosen Kampf für die Freiheit.

