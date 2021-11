Einer der härtesten Sons of Anarchy-Stars hatte Angst vor seinem Motorrad

Der Cast von Sons of Anarchy war voller harter Typen. Als es darum ging, selbst Motorrad zu fahren, hat sich Clay-Star Ron Perlman aber als großer Angsthase geoutet.

Mit dem Mix aus harten, charismatischen Antiheld*innen, dramatischen Höhepunkten und brutaler Action wurde Sons of Anarchy eine der besten Serien überhaupt. Dabei waren die 7 Staffeln mit schockierenden Momenten gespickt, zu denen auch einer der härtesten Serientode zählte.

Doch hinter den brutalen Figuren von Sons of Anarchy steckten nicht nur harte Kerle. Ron Perlman, der als Stiefvater von Charlie Hunnams Jax eine der gnadenlosesten Figuren spielte, outete sich wegen einer bestimmten Sache als Angsthase.

Sons of Anarchy-Star Ron Perlman musste seine Ängste für's Motorradfahren überwinden

In der Serie mussten die Stars viele Szenen auf ihren Motorrädern selbst spielen und dadurch auch das Fahren lernen. Wie unter anderem Screen Rant zu Sons of Anarchy berichtete, hatte Ron Perlman vor Beginn der Dreharbeiten sogar richtig Angst vor seiner Harley-Davidson und musste einige (leichte) Unfälle in Kauf nehmen, um irgendwann sicher auf dem Motorrad zu sitzen.

In einem Interview mit der US-Radio-Talkshow Fresh Air von NPR sprach Perlman ebenfalls über seine Abneigung gegen das Motorradfahren:

Ich hatte Motorradfahren für einen Film gelernt, der nie gedreht wurde. Gerade als ich mich eingewöhnt hatte, wurden mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich bin nie mehr gefahren, bis Sons Of Anarchy kam. Und je nachdem, wen du fragst, bin ich auch im Nachhinein nie viel gefahren. Ich und das Motorrad, wir - sagen wir mal so - ich esse lieber Haagen-Dazs.

Dass die Stars der Serie auf dem Motorrad allerdings eine gute Figur machen, könnt ihr euch zurzeit immer noch im Stream anschauen. Alle Staffeln von Sons of Anarchy gibt's zurzeit bei Netflix, Disney+ und Sky Ticket im Abo.

