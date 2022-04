Einer der Horror-Geheimtipps des Jahres: Luxusparty wird zu Massaker im Trailer zu Bodies Bodies Bodies

Freundeskreise sind mörderisch: Im Horror-Geheimtipp eskaliert ein Gesellschaftsspiel. Der erste Trailer teast einen wunderbaren Mix aus Comedy und Blutbad.

Wenn Gesellschaftsspiele auf dem Bildschirm zu blutigem Ernst werden, ist das ein einzigartig verstörender Anblick. Was Squid Game meisterhaft zelebriert hat, transplantiert der Horror-Geheimtipp Bodies Bodies Bodies in eine Hausparty reicher Kids. Der erste Trailer verspricht einen blutig-skurrilen Angriff auf die Lachmuskeln.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Bodies Bodies Bodies an:

Bodies Bodies Bodies - Trailer 1 (Englisch) HD

Erster Trailer zu Horror-Geheimtipp macht Mord im Dunkeln zum echten Massaker

Denn in der Slasher-Komödie der Indie-Schmiede A24 wird eine Luxus-Feier zu blutigem Ernst. Denn als eine Mord im Dunkeln-Variante auf der Party inmitten von Drogen und unterdrückter Verachtung eskaliert, geht sich der privilegierte Nachwuchs gegenseitig an die Gurgel.

Die Besetzung mit Pete Davidson (Suicide Squad), Rachel Sennott (Shiva Baby) und Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm) lässt absolutes Comedy-Gold glänzen und ein einzigartig witziges Blutbad erhoffen.

Wann kommt der Horror-Spaß Bodies Bodies Bodies ins Kino?

Leider ist nicht klar, wie lange Schocker-Fans hierzulande auf die Regie-Arbeit von Halina Reijn (Instinct) warten müssen. In den USA läuft Bodies Bodies Bodies am 5. August 2022 an. In Deutschland hat er noch keinen Starttermin.

Horror-Nachschub: Die 22 größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



Freut ihr euch auf Bodies Bodies Bodies?