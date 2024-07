Einer der realistischsten Kriegsfilme aller Zeiten: Dieses Meisterwerk wird von einem Militärexperten gelobt

Ein prominenter Militärexperte nennt die realistischsten Kriegsfilme aller Zeiten. Doch seine Nummer 1 ist vermutlich kein Film, den ihr auf dem Schirm habt.

Der amerikanische Militärexperte James D. Dever zog sich schon in den 90er Jahren aus dem Soldatendienst zurück und arbeitet seitdem als Berater für die Unterhaltungsindustrie. Vor zehn Jahren wurde er gefragt, was er für die realistischsten Kriegsfilme hält – und die Antwort wollen wir euch nicht vorenthalten.

Der erstgenannte Film von ihm ist nämlich weder Der Soldat James Ryan noch Full Metal Jacket oder ein anderer Titel aus der Riege der üblichen Verdächtigen.

Zulu: Der realistischste Kriegsfilm aller Zeiten?

Im Gespräch mit One Room with a View nannte Dever Zulu – Die Schlacht von Rorkes Drift von 1964 mit Michael Caine in einer der Hauptrollen als seinen Toptitel. Der britische Kriegsfilm von Regisseur Cyril Endfield dreht sich um den Zulukrieg zwischen dem Vereinigten Königreich und dem afrikanischen Zululand.

Das sagte der Militärexperte:

Einer meiner Lieblingsfilme, der meiner Meinung nach sehr akkurat ist, ist ein alter Film, den ich für fantastisch halte, namens Zulu. [...] Ich schaue mir die Akkuratheit der Waffen an, den Color Sergeant, die Leutnants; sie haben einen richtig guten Job gemacht mit dem Film. Man fühlt sich, als wäre man da, und es sieht realistisch aus, was für mich ein guter Film ist.

Paramount Michael Caine in Zulu

Es ist egal, um welche Periode es geht. Es sind die Uniformen und die Art und Weise, wie sie sich bewegen: Das bringt für mich den Realismus. In manchen Filmen, die man jetzt sieht, haben sie die Kostüme von der Stange und ziehen sie an. Sie sehen nicht schmutzig oder verschwitzt aus, und man hat nicht das Gefühlt, als wären sie eine Weile getragen worden.



In einem weiteren Gespräch mit Tasks & Purpose lobte Dever darüber hinaus die Kampfformationen in Zulu sowie die Waffen. Weitere Filme, die der Militärexperte lobend erwähnte, sind Mit Blut geschrieben und Platoon.

Wo kann man den Kriegsfilm Zulu streamen?

Zulu kann man als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky, Apple TV und Microsoft erwerben. Beim Streaming-Dienst Plex ist er mit Werbeunterbrechungen gratis streambar.