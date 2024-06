Amazon ändert das Poster eines Kriegsfilm-Meisterwerks – und der Star platzt vor Wut

Stanley Kurbricks Kriegsfilm-Meisterwerk Full Metal Jacket hat ein Poster, das man sofort wiedererkennt. Auf Amazon tauchte nun eine entschärfte Version davon auf, bemerkte ein Hauptdarsteller.

Wer den Filmtitel Full Metal Jacket hört, hat vermutlich mehrere Szenen aus Stanley Kubricks Kriegsfilm vor Augen – und vielleicht sogar das geniale Poster. Es zeigt einen US-amerikanischen Soldatenhelm mit Friedenszeichen und der Aufschrift "Born to kill". Für manche zynisch, für viele ironisch, aber in jedem Fall ikonisch.

Filmstar Matthew Modine trägt diesen Helm als Soldat J.T. "Joker" Davies und ist bestens mit dem Bild vertraut. Umso erstaunter war er darüber, was er bei Amazon Prime Video sehen musste.

Hat Amazon Prime Video das ikonische Poster zum Kriegsfilm Full Metal Jacket geändert?

Auf X (ehemals Twitter) machte Full Metal Jacket-Star Modine darauf aufmerksam, dass Amazon Video in seiner VoD-Vorschau das Poster zum Film geändert zu haben scheint. Der Schriftzug "Born to kill" wurde entfernt, was dem Bild natürlich seine intendierte Dualität nimmt.

Modine schrieb:

Wer hat entschieden 'Born to kill' zu entfernen? Sie haben nicht nur ein ikonisches Stück Kunst von Philip Castle abgeändert, sondern komplett missverstanden, warum es da steht. Private Joker trägt den Helm mit 'Born to kill' und dem Friedenssymbol als Aussage über 'die Dualität des Menschen'.

Die Wahrheit ist vermutlich viel deprimierender. Wahrscheinlich hat niemand aktiv auf einen "Zensur"-Knopf gedrückt, um die Phrase zu löschen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass eine automatische KI am Werk war, um ein generisches Bild zu schaffen.

Amazon experimentiert derzeit mit automatisch generierten Bildern auf seinen Video-Diensten. Ein noch unschöneres Beispiel fiel erst vor wenigen Tagen auf, als der Filmklassiker Die zwölf Geschworenen mit folgender Poster-Monstrosität (und 19 Männern) auf Amazon Freevee erschien:

Dass diese Bilder noch in der Testphase stecken, scheint auch dadurch belegt zu werden, dass nicht alle Amazon-Kund:innen das mutmaßliche KI-Bild sehen. Selbst in den USA wird manchen noch der Original-Helm von Joker auf dem Poster angezeigt. Und auch in Deutschland ist "Born to kill" nach wie vor lesbar.

Wo kann man Full Metal Jacket sonst noch streamen?

Der Kriegsfilm liegt bei Amazon nur als Leih- und Kauftitel vor und ist auch sonst in keinem Abonnement streambar. Kaufen und leihen kann man Full Metal Jacket aber auch bei Sky, Apple TV oder MagentaTV.

