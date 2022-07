"Einer der schlechtesten Tode aller Zeiten": The Boys spaltet mit Staffel 3-Finale die Fans

Das Staffel 3-Finale von The Boys macht der Schocker-Serie auf Amazon Prime Video alle Ehre. Ein überraschender Figurentod treibt die Fans besonders um.

Vorsicht, Spoiler zum Staffel-Finale von The Boys! Die finale The Boys-Folge von Staffel 3 ist auf Amazon Prime Video verfügbar. Allen Fans, die sie gesehen haben, steckt sie in den Knochen. Insbesondere ein schockierender Figurentod. Die Fans sind außer sich.

Blutiger The Boys-Tod im Staffel 3-Finale versetzt Fans in Aufruhr

Black Noir (Nathan Mitchell) wird nämlich von Homelander (Antony Starr) ausgeweidet. "Einer der am schlechtesten geschriebenen Figuren-Tode aller Zeiten", heißt es da etwa als Reaktion. "Die Figur wurde [...] verschenkt", twittert ein anderer Fan. Ein dritter lässt seiner Wut mit einem Gif-Ausraster freien Lauf.

Hintergrund ist der langsame Aufbau der zu Beginn höchst mysteriösen Figur Mitchells. Viele sind der Ansicht, diese kunstvolle Figurenzeichnung über drei Staffeln nun völlig umsonst mitgemacht zu haben. Aber nicht alle.

The Boys-Fans wollen Finale-Tod in der Amazon Prime Video-Serie nicht wahrhaben

"Der Black Noir-Twist war großartig", schreibt ein Community-Mitglied. Ein anderes umgeht das Urteil mit Blick auf die nächsten Staffeln: "Er konnte ohne einen Teil seines Gehirns überleben. Ich glaube nicht, dass er so einfach gestorben ist." Doch egal ob Lob oder Tadel, tief mitgenommen ist ganz offenbar jeder Fan.

Was haltet ihr vom Staffel 3-Finale von The Boys?