"Toter" Bösewicht kehrt in Avatar 2 zurück - und eine Neuerung macht ihn doppelt so gefährlich

In Avatar 2 soll der Antagonist des ersten Teils wiederkommen. Dieses Mal aber in neuer Form, die sein ganzes Wesen komplett verändert hat.

In Avatar 2: The Way of Water werden neben Jake (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) noch andere bekannte Gesichter zurückkehren. Das des großen Bösewichts ist jetzt blau. Denn Commander Quaritch (Stephen Lang) kommt in der Na'Vi-Version wieder. Und das macht ihn zu einer noch größeren Bedrohung.

Der große Sci-Fi-Bösewicht wird in Avatar 2 noch gefährlicher

Das erklärte Lang jetzt dem Empire Magazine .

Er ist größer, blauer, und angepisst. [...] Er hat [im Vorgänger] immer ein geradliniger und direkter Typ. Aber jetzt ist er so geschmeidig, wie es nur geht. Er kann sich mit derselben Hinterlist und Wildheit wie die Na'Vi bewegen.

Das macht Langs Figur in der Tat zu einer noch größeren Gefahr als in Avatar - Aufbruch nach Pandora. Bei einer Kaltblütigkeit und Brutalität war der Vollblut-Soldat dort immerhin recht leicht einzuschätzen. Nun hat er sich Aussehen und Fähigkeiten seiner Feinde angeeignet. Ob er noch immer bedingungslos auf deren Unterwerfung oder Vernichtung drängt, ist aber noch nicht bekannt.

Wann kommt Avatar 2 mit Stephen Lang in die Kinos?

Ob das der Fall sein wird, sollen Sci-Fi-Fans in nicht allzu langer Zeit herausfinden. Avatar 2 soll am 14. Dezember 2022 in die Kinos kommen. Stephen Lang dürften viele auch aus Filmen wie Don't Breathe kennen.

