Einer der traurigsten Blue Bloods-Tode schockierte den Star: "Wusste nicht, dass sie das machen würden"

Der Tod einer geliebten Blue Bloods-Figur in Staffel 8 schockierte Fans. Aber auch die Darstellerin zeigte sich von der Art ihres Ablebens immens überrascht.

New York fordert seinen Tribut. Das müssen nicht zuletzt auch alle Blue Bloods - Crime Scene New York-Fans erfahren, die über die Jahre vielen geliebten Figuren Lebewohl sagen mussten. Unter den Abschieden, die besonders schmerzten, war auch der plötzliche Tod von Linda Reagan (Amy Carlson). Er schockierte nicht nur Fans, sondern auch die Darstellerin selbst.

Einer der traurigsten Blue Bloods-Tode überraschte die Darstellerin

Carlson spielte seit Staffel 1 die Ehefrau von Donnie Wahlbergs Figur Danny. Ab Staffel 5 gehörte sie zu den Hauptfiguren, was ihren plötzlichen, lediglich im Gespräch erwähnten Tod bei einem Helikopter-Unglück umso schockierender macht. Carlson hatte beschlossen, ihren Vertrag mit den Serien-Produzenten nicht zu verlängern. Aber selbst sie zeigte sich vom hartherzigen Umgang mit ihrer Figur überrascht, wie sie Deadline 2017 berichtete:



Ich fühle mich schlecht, dass sie so gestorben ist. Ich wusste nicht, dass [die Produzenten] das machen würden [und] war überrascht. Ich hätte es anders gemacht.

CBS Amy Carlson als Linda Reagan und Donnie Wahlberg als Danny Reagan

Sie hätte den Tod ihrer Figur zumindest in einer Szene gezeigt, um den Fans einen Moment zum Trauern zu geben, so Carlson. Für eine Blue Bloods-Rückkehr, etwa in einem Flashback, stehe sie daher auch zur Verfügung.

In mittlerweile 14 Jahren mussten Fans der Serie eine ganze Reihe an herzzerreißenden Figuren-Toden erleben. Aktuell lässt allein der Dreh der letzten Staffel von Blue Bloods viele mit den Tränen kämpfen.

